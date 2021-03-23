Горлівка і Дебальцеве: життя на передовій

Горлівка і Дебальцеве. Два міста, які перебувають під контролем російських гібридних сил неподалік лінії фронту. Як там живуть люди під звуки чи не щоденної канонади? Що зараз із залізничним вокзалом в Дебальцеві, за який 6 років тому йшли запеклі бої? Чи відчувають перемир’я у прифронтовій частині Горлівки і про яке майбутнє мріють місцеві жителі? Репортаж із прифронтових районів окупованої частини Донбасу.

У селищі Гагаріне в передмісті Горлівки просто посеред дня чути звуки автоматних черг і поодиноких вибухів. Але місцеві жителі не надто звертають увагу на таку канонаду.

«Ось так автомати стріляють часто, а ось так вибухає, як зараз, – рідше», – розповідає жителька Горлівки.

«Стріляють часто. Літом, у вересні, та ще, мабуть, у жовтні було тихо. А потім понеслась душа в рай», – додає місцева жителька.

Напівзруйновані будинки і забиті вікна в квартирах тут стали буденністю. Люди розповідають, чим ближче до передової, тим більше покинутого житла.

«Я особисто не в своєму будинку живу, у мене дім розбитий стоїть. А тут живу, як кажуть, охороняю будинок, щоб не розтягли. Страшно, а що ж зробиш?» – розповідає жителька Горлівки.

«Ось по цій вулиці, по Черкасова, вікна повністю вибиті і ніхто там не живе», – додає місцева пенсіонерка.

Якщо порівнювати околицю і центр Горлівки, різниця, звичайно, велика. Люди розповідають, що життя там все-таки схоже на мирне. Багато хто з прифронтової частини міста кожного дня їздить у центр на роботу, в своєму районі знайти заробіток складно.

«Шахту закрили ще до війни, тут тільки шахта працювала, тому з роботою тут не дуже», – розповідає житель Горлівки.

«Магазини працюють і школа є», – додає місцева жителька.

Дебальцеве: 6 років після запеклих боїв

Дебальцеве, яке сильно постраждало під час боїв 2015 року, зараз вже не на передовій. Але, кажуть місцеві мешканці, у місті помітно, що війна триває.

«Не тільки відчуваю, але ще й слухаю періодично, вибухає дуже серйозно», – розповідає жителька Дебальцева.

«У період 2014–2015 років понад половина жителів поїхала, ми знаємо, що було у нашому місті. Але зараз повертаються, місто відбудовується», – каже житель Дебальцева.

У Дебальцеві скрізь прапори угруповання «ДНР» і Росії. У лютому до річниці боїв за місто в центрі відкрили меморіал, присвячений, як на ньому написано, «дебальцевській операції». На пам’ятнику, щоправда, спочатку використали зображення з українським солдатом. Після розголосу в соцмережах, бойовики фотографію замінили.

До війни Дебальцеве було важливим транспортним вузлом. Зараз на залізничному вокзалі пасажирів небагато. Електричкою можна доїхати в Ясинувату чи Іловайськ.

За словами місцевих жителів, на залізниці ще багато хто працює.

«Люди працюють в бюджетній сфері, в школах, садочках, лікарнях, на залізниці», – зазначає жителька Дебальцева.

«Хотілося б, щоб працювало більше підприємств. Я знаю, що є залізниця, це наше містоутворююче підприємство, але сьогодні воно працює з великими проблемами. Місто, звичайно, потребує робочих місць і нових підприємств», – зауважує жителька Дебальцева.

Загалом про проблеми міста на камеру люди говорять неохоче. Щодо зв’язків із «зовнішнім світом», то з Дебальцева легко поїхати в Донецьк чи Росію. А ось на підконтрольну уряду Україні територію чи в Луганськ вже майже рік напряму не потрапиш – бойовики російських гібридних сил обмеження пояснюють коронавірусом.

«У Росію можна. І паспорти отримують, і по роботі можна», – розповідає житель Дебальцева.

«А ось зв'язок із Луганськом дуже хвилює. Мені по роботі потрібно було їздити в Луганськ. Зараз я не можу туди поїхати. А в Донецьк я їду спокійно», – каже жителька Дебальцевого.

І в Дебальцеві, і в Горлівці, коли питаєш людей про майбутнє, всі кажуть – хотіли б миру. Але вірять, що він настане одиниці.

«Не дуже віриться. Можливо тому, що це тягнеться вже протягом багатьох років. Якось вже немає відчуття, що це найближчим часом закінчиться», – говорить жителька Дебальцева.

«Закінчиться? Хоч би не почалось! Я сумніваюсь, що закінчиться. Чого ми чекаємо? Щоб тихо було, щоб мир настав, щоб дітям нашим робота була – її ж немає, немає де працювати», – додає жителька Горлівки.

За твердженням угруповання «ДНР», в Дебальцеві зараз живе 25 тисяч людей, а в Горлівці – 250 тисяч. Щоправда, перевірити ці дані, як і довіряти їм, не можна.