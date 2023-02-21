У Росії суд ухвалив перший вирок у справі про підготовку диверсії з початку вторгнення

У Росії Бєлгородський обласний суд призначив по три з половиною роки колонії суворого режиму двом обвинуваченим у справі про підготовку диверсії на шляху прямування військових ешелонів. Про це повідомило російське державне агентство новин ТАСС із посиланням на пресслужбу обласного управління ФСБ.

Це перший вирок у справі про диверсію, порушеній після початку повномасштабної війни Росії проти України, повідомляє російська служба Радіо Свобода. За інформацією із суду, він був винесений 31 січня і вже набув чинності.

За даними ФСБ, двоє людей (наводяться лише прізвища підсудних), затримані у березні минулого року, планували здійснити диверсію на залізниці поблизу селища Томаровка, коли там мав пройти військовий ешелон. Справу відкрили за статтею про підготовку диверсії.

У ФСБ Росії заявили, що так звана диверсія планувалася «на користь націоналістичних підрозділів Збройних сил України», а підсудні збиралися зробити фото і відео інциденту й викласти їх в інтернет. Крім того, як заявили в суді, цих двох людей підозрювали в тому, що вони передавали відомості про російських військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях в Україні, українському сайту «Миротворець».

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в Росії неодноразово відбувалися події, які влада характеризує як диверсії, зокрема, підриви залізничного полотна. Крім того, ФСБ та інші спецслужби Росії регулярно звітують про запобігання диверсіям, які нібито готувалися. У січні на Московській області затримали трьох учнів восьмого класу, які, за версією ФСБ Росії, пошкодили залізничні колії.

За статтями про диверсії й тероризм у Росії передбачено кримінальну відповідальність від десяти років до довічного позбавлення волі. Це зокрема стосується осіб, які досягли 14-річного віку.