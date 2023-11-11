Росія «посилює мілітаризацію історії» – розвідка Британії

Росія «посилює мілітаризацію історії», а також «прищеплює своєму народу антизахідні настрої», йдеться в повідомленні розвідки Британії.

У Міноборони Британії нагадали, що нещодавно Державне архівне агентство Росії оприлюднило збірник документів «Про історичну єдність росіян й українців». Збірник починається зі статті президента РФ Володимира Путіна щодо цієї теми, яка була опублікована ще в липні 2021 року. Після цього опубліковане звернення голови Кремля щодо ситуації в Україні, яке він оголосив 21 лютого 2022 року незадовго до повномасштабного вторгнення в Україну.

«У книзі представлено 242 документи, починаючи з 11 століття і закінчуючи 20 століттям, які використовуються для виправдання нинішньої політики Кремля і підтверджують твердження про те, що іноземна підривна діяльність перетворила Україну на «антиросійську» державу», – зазначає розвідка Британії.

Також минулого тижня заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв оприлюднив статтю про історію російсько-польских відносин. В ній він звинуватив Польщу в «агресивній «русофобії» та попередив країну про те, що це може нібито призвести до «знищення польської державності». За його словами Росія та Білорусь «здатні надати адекватну військову відповідь у разі необхідності».

«Посилюється мілітаризація історії з боку російського керівництва, спрямована на прищеплення антизахідних настроїв російському населенню та залякування його безпосередніх західних сусідів», – додає розвідка.

Раніше стало відомо, що за даними соцопитування, проведеного російським аналітичним центром «Левада-центр», трохи більше як третина жителів Росії (34%) підтримала б рішення президента РФ Володимира Путіна «припинити воєнний конфлікт з Україною і повернути приєднані території Україні».

Водночас запитання, яке передбачає завершення Путіним війни без умови повернення окупованих територій, підтримали б 70% опитаних.

55% опитаних громадян РФ вважають, що слід припиняти війну і починати мирні переговори, а 38% виступають за продовження військових дій, йдеться в результатах соцопитування, проведеного 19–25 жовтня серед 1607 росіян у 137 населених пунктах РФ. Дослідження проводили вдома методом особистого інтервʼю. Статистична похибка не перевищує 3,4%.