Як зараз співпрацюють армії Росії і Білорусі? Що сталося із «вагнерівцями»? Як змінилися настрої і підготовка у збройних силах Білорусі? Чи існує досі рух опору в Білорусі? Чи створює Олександр Лукашенко загрозу НАТО? На всі ці запитання в інтерв'ю Радіо Свобода відповів заступник керівника Перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко під час проведення саміту «Форуму 2000» у Празі.

– Що станом на зараз відомо про взаємодію армії Білорусі і армії Росії?

На сьогодні у Білорусі перебувають при близно 2000 російських солдатів

– На сьогодні у Білорусі перебувають при близно 2000 російських солдатів. Це [також] військові об'єкти, бази, які існували ще до другої фази війни, яку розпочала Росія при підтримці Лукашенка проти України.

Але це і нові бази, наприклад, у Зябровці, що біля Чернігівської області, у Гомельській області Білорусі. Це військові об’єкти, пов’язані з відстеженням підводного флоту збройних сил Російської Федерації. Це і бази зв'язку, це база у Барановичах, де розміщена білоруська і російська авіація, авіаційна база.

Є так само «вагнерівці» в Білорусі. За останніми даними «Білоруського гаюна» (моніторинговий проєкт – ред.), перебувають від 500 до 1000 службовців групи «Вагнер». Деякі з них так само були прийняті у збройні сили Білорусі як інструктори і так само вони отримали, за нашими даними, і громадянство білоруське, тому що служити в білоруській армії неможливо, коли у тебе немає білоруського громадянства. Лукашенко їх використовує для того, щоб навчати білоруських офіцерів, білоруських солдатів.

Лукашенко зізнавався, що 500 офіцерів збройних сил Білорусі займалися навчанням російських мобілізованих на території Білорусі

Ми так само знаємо про те, що Лукашенко постійно протягом 1,5 року проводить військові навчання на території Білорусі. У межах цих навчань так само відбувалося навчання і мобілізованих росіян, які приїжджали на територію Білорусі. Сам Лукашенко зізнавався, що 500 офіцерів збройних сил Білорусі займалися навчанням російських мобілізованих на території Білорусі.

Важливий аспект допомоги, яку надає Лукашенко Росії у війні, – це військово-промисловий комплекс. Лукашенко заробляє на війні, заробляє на крові, на смертях, займається і розширює виробництво озброєння у Білорусі, яке поставляють у Російську Федерацію і пізніше використовують у війні проти України.

Це та людина, якій байдуже, для нього головне – заробляти, заробляти на всьому. Але він ментально – радянська людина, ментально російська людина, проросійська людина, і для нього важливо підтримувати Росію. Бо він розуміє, що перемога України в війні означає, що наступним буде Лукашенко, його режим просто перестане існувати у Білорусі.

(Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України, але наголосив, що білоруси «нікого не вбивають» – ред.).

– Якщо спробувати проаналізувати боєготовність саме білоруської армії, наскільки вона зараз боєздатна, чи це змінилося від 24 лютого 2022 року?

– Напевно, це треба брати до уваги, що від 24 лютого 2022 року, коли впродовж фактично півтора року, навіть більше, відбувається перманентне навчання збройних сил Білорусі, перманентна перевірка бойової готовності збройних сил Білорусі. До речі, в ці дні (інтерв’ю записане 17 жовтня – ред.) відбувається чергова перевірка бойової готовності збройних сил білоруської армії.

Коли усі роди військ, сухопутні війська, десантні війська, авіація, танкові війська і так далі, пройшли навчання, і вони не спиняються ні на день. Якщо ми поглянемо на полігони білоруські, вони працюють кожного дня, 24 години 7 днів на тиждень. Коли тебе навчають військовій справі без упину, ну значить і підготовка буде вища.

Також треба брати до уваги, що Лукашенко нарощує виробництво озброєння і для себе, для своєї армії. Він збільшує кількість, наприклад, протиповітряної оборони на території Білорусі, авіації, вертольотів, які він отримує від Російської Федерації. Так що взагалі бойовий стан білоруської армії за ці півтора року напевно вищий.

Це не є заслугою Лукашенка, що білоруська армія не увійшла на територію України. Це заслуга білорусів

Але це не означає, на мою думку, що це створює додаткові ризики агресії, я маю на увазі, з боку білоруської армії проти України. Це не є заслугою Лукашенка, що білоруська армія не увійшла на територію України. Це заслуга білорусів. Бо 80-90% білорусів –проти участі у війні в Україні, проти того, щоб воювати з Україною. І це заслуга білоруського народу.

Бо якби Лукашенко дав такий наказ..., до речі, ще на початку війни було проведено два соціологічні аналізи: КГБ Білорусі і ОАЦ, оперативно-аналітичний центр Лукашенка, така силова структура, підпорядкована йому. І ці дві структури дали аналіз ставлення серед війська до війни. І воно було негативне. Тож якби Лукашенко навіть дав такий наказ, це б не отримало загальної підтримки не тільки у суспільстві, але також і у збройних силах Білорусі.

– Зараз теж?

– Зараз теж. Це не заслуга Лукашенка, це заслуга білорусів, що білоруси не хочуть воювати, і тому Лукашенко не віддасть такий наказ.

– Що відомо про партизанський рух? Давно не було якоїсь інформації про це. Чи вам щось відомо?

– Зрозуміло, оскільки ми маємо тоталітарну систему, коли повний контроль, коли використовуються технологічні засоби відстежування всього того, що відбувається у Білорусі, коли кожного дня відбуваються затримання, арешти або суди, коли людей вже карають не на рік-два тюрми, а на 20-25 років, як білоруських партизанів, які вийшли у 2022 році і зупиняли потяги білоруські, російські, які везли озброєння на війну і солдатів російських на війну, то вони отримали 20-25 років тюрми. Сьогодні говорити про активний рух доволі тяжко, але він все ж таки існує.

Є невеликі акції, є символічні акції, пов'язані з вивішуванням українського стяга, біло-червоно-білих стягів, але говорити про те, що сьогодні він може мати широкий характер у Білорусі, широкий супротив, на жаль, не доводиться, бо ми вже маємо не диктатуру, а тоталітарну систему абсолютного контролю за всіма шарами білоруського суспільства.

– На вашу думку, наскільки серйозною є загроза східному флангу НАТО з боку Білорусі зараз?

– На сьогодні Лукашенко є маріонеткою Путіна, він використовує нелегальну міграцію для того, щоб дестабілізувати ситуацію на кордонах Білорусі з Європейським союзом. Раніше він більше тиску чинив на Польщу, а останнім часом – на Латвію. І це пов'язано з тим, що більш як місяць тому міністр внутрішніх справ у Польщі, Литви, Латвії та Естонії ухвалили спільне рішення і фактично виставили ультиматум Лукашенку: якщо він продовжить дестабілізувати ситуацію на кордонах, це може призвести до закриття кордонів з боку цих країн з Білорусі.

У тому числі і залізничних шляхів. Залізничні шляхи йдуть через Білорусь, через Польщу, які використовуються для поставок товарів з Китаю у Європейський союз. І це дуже потужний аргумент проти Лукашенка. Лукашенко в цей момент зрозумів, що якщо він буде далі дратувати Польщу, це може привести до закриття транзиту. Це неймовірні економічні втрати для економіки Лукашенка, яка і без того перебуває у тяжкому стані, і це іміджові витрати для Китаю.

(Олександр Лукашенко ж, як пише BBC, заявив, що закривши кордони, влада країн ЄС «зробить гірше тільки собі та своїм громадянам». Раніше він заявляв в інтерв’ю ВВС, що «цілком можливо», що підпорядковані йому сили допомагали мігрантам перебиратися до країн ЄС, але заперечив те, що Мінськ запрошував мігрантів – ред.).

Зараз відбувається зустріч у Китаї у форматі «Один пояс, один шлях» (інтерв'ю записане 17 жовтня – ред.), і Лукашенка не запросили на цю зустріч. Мені здається, що це один з сигналів, який Китай дає Лукашенку про незадоволення його діями для дестабілізації ситуації на кордоні з Польщею. Тому зараз Лукашенко більше мігрантів посилає у Латвію. І він вважає, що Латвія – це слабка ланка у цьому ланцюжку. Тут немає головних транзитних шляхів, значить, можна більше тиснути на Латвію.

Відбулось так само кілька демонстративних затримань нелегальних груп мігрантів у Мінську, у Гродненській області. Цим він ніби демонструє польській стороні, що він щось робить у цьому напрямку.

Але ми повинні зрозуміти головне – немає кордону між Білоруссю і Росією. І ці нелегальні мігранти прибувають з Росії на територію Білорусі і потім їдуть в Європейський союз. Раніше вони прилітали літаками з Ірану, з Іраку, з інших країн. Це робити припинили, це було штучно організовано режимом Лукашенка. Зараз вони йдуть з Росії.

Можемо ми собі уявити, що Лукашенко закриє кордон з Росією? Ну, абсолютно ні. Бо це призведе до вельми негативних наслідків у відносинах з Путіним. Тому цей кордон не буде закритий. Це означає, що нелегальні мігранти будуть прибувати і пробувати потрапити у Європейський союз через Білорусь.