На нову резиденцію для Лукашенка у Мінську витратили понад 14 млн дол – розслідувачі

На реконструкцію будівлі у Мінську для облаштування її у ще одну резиденцію для авторитарного лідера Білорусі Олександра Лукашенка витратили понад 14 мільйонів доларів. Про це йдеться у розслідуванні проєкту BelPol, групи, що об’єднує колишніх білоруських правоохоронців, які виступають проти правління Лукашенка.

У розслідуванні йдеться про те, що чотириповерхова будівля у центрі Мінська, де раніше розміщувався медичний заклад, містить басейн з окремою VIP-зоною, SPA-салон, масажний кабінет, снігогенератор та інші зони. Також у будівлі є зали для переговорів, пресцентр та конференц-кімната, а ще велика зала для обіду, робочі кабінети, бібліотека, приміщення для прислуги та охорони.

Розслідувачі окремо звертають увагу на розкішне оздоблення і його вартість. Скажімо, у санвузлі з душем, унітазом та біде виявили мильницю за орієнтовно 660 доларів.

Непрямими підтвердженнями того, що резиденція будувалася для Лукашенка, є документи, підписані начальником Головного управління капітального будівництва Управління справами Лукашенка Євгеном Галіним.

Олександр Лукашенко має щонайменше 17 резиденцій по всій Білорусі. Розслідувачі неодноразово заявляли, що на утримання цього майна витрачаються десятки мільйонів доларів. Однією з найрозкішніших називають резиденцію Лукашенка «Палац Незалежності» у Мінську, у будівництво якої, як сам він переконував, не було вкладено «жодного бюджетного карбованця».