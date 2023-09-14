Лукашенко вшосте за рік поїхав на зустріч із Путіним

Олександр Лукашенко 14 вересня поїхав до Росії «з робочим візитом», де відбудуться його переговори з російським президентом Володимиром Путіним, повідомила пресслужба білоруського політика. Ця зустріч раніше не анонсувалась.

Зазначається, що переговори Лукашенка і Путіна відбудуться 15 вересня і були заплановані заздалегідь, «згідно з графіком зустрічей».

Основні теми переговорів – «міжнародний порядок денний і регіональні питання», «спільні завдання в промисловості, сільському господарстві та інших сферах», а також «загальна велика робота у сфері імпортозаміщення».

Це буде шоста зустріч Лукашенка з Путіним з початку року. Остання відбулася в червні в Сочі.

13 вересня президент Росії зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Після 4-годинної зустрічі лідер Північної Кореї пообіцяв «повну та беззастережну підтримку» РФ. Путін заявив, що Росія і Північна Корея мають «багато цікавих проєктів», але не став говорити про військову співпрацю. Раніше газета The New York Times повідомляла, що Кім Чен Ин планує отримати від Путіна більш сучасні технології для космічної галузі та підводного флоту і продовольчу допомогу. Росія, як неодноразово повідомляла західна розвідка, розраховує на запаси корейських боєприпасів та снарядів.