У Білорусі заборонили запускати та зберігати дрони

Олександр Лукашенко 25 вересня підписав наказ, який забороняє ввезення в Білорусь, зберігання, збування, експлуатацію та виготовлення безпілотників, йдеться у відповідному документі.

«Документом встановлюється заборона для фізичних осіб на ввезення на територію Білорусі, зберігання, збування, експлуатацію та виготовлення цивільних БПЛА. Також наказом передбачено створення автоматизованої інформаційної системи державного обліку цивільних БПЛА, які належать юридичним особам та (або) індивідуальним підприємцям», – зазначається у наказі «Про державний облік та експлуатацію цивільних безпілотних літальних апаратів».

У ньому також зазначено, що право на володіння дронами відтепер матимуть лише організації та індивідуальні підприємці «з метою їх підприємницької та професійної діяльності».

Окрім того, для ввезення безпілотників цими категоріями осіб у Білорусь необхідно буде отримати відповідний дозвіл у Департаменту з авіації Міністерства транспорту і комунікацій, який і буде організовувати облік дронів в країні.

«У частині ввезення, експлуатації та виготовлення БПЛА фізичними особами наказ набуває чинності після його офіційної публікації, а в частині зберігання та збування – за шість місяців», – зазначили у Лукашенка.

Вказується, що власники дронів у Білорусі впродовж відведеного терміну в пів року зможуть реалізувати їхні літальні пристрої організаціям або індивідуальним підприємцям, або ж передати їх на зберігання в «уповноважену організацію, визначену урядом».