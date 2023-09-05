Лукашенко заборонив білорусам отримувати паспорти у дипмісіях за кордоном

Громадяни Білорусі, які постійно мешкають за кордоном, не зможуть отримати, обміняти паспорт чи продовжити його термін у посольствах та консульствах за кордоном. Про це йдеться в указі авторитарного лідера Білорусі Олександра Лукашенка.

Згідно з документом, отримати паспорт або продовжити його дію можна лише в органах внутрішніх справ за місцем останньої реєстрації за місцем проживання. Біометричні паспорти замінюватимуть ще й у МЗС, але також винятково на території Білорусі.

Вже подані звернення розглядатимуться у попередньому порядку.

У консульстві Білорусі в Латвії розповіли Білоруській службі Радіо Свобода, що документи білорусам видавалися і видаються: про новий указ вони поки не знають, тож поки що не готові його коментувати.

У консульстві Білорусі у Литві підтвердили, що бачили указ. При цьому вони повідомили, що поки не можуть сказати про нього нічого конкретного – вони бачили лише текст указу та чекають на його роз’яснення. Як тільки воно з’явиться, білоруське консульство у Литві обіцяє розмістити інформацію на своєму сайті та у фейсбуці.