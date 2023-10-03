Міноборони Білорусі анонсує чергову перевірку боєздатності армії

У білоруській армії пройде перевірка боєздатності, повідомила пресслужба Міністерства оборони країни 3 жовтня.

За повідомленням, заходи організовують на доручення фактичного очільника Білорусі Олександра Лукашенка.

«Перевірка носить комплексний характер і дозволить визначити готовність військових частин і підрозділів виконувати задачі за призначенням. Війська в найкоротші терміни здійснять марші до призначених районів, з подальшим виконанням нормативів з предметів бойової підготовки», – заявляє відомство.

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Крім того, в ході перевірки планується переміщення військової техніки й особового складу дорогами в Мінській та Вітебській областях. Білоруське Міноборони також передбачає залучення авіації.

Білорусь регулярно повідомляє про військові навчання та інші заходи з підтримки боєздатності армії. Попередню перевірку бойової готовності оголосили в квітні 2023 року.