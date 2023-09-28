Білорусь заявила, що її повітряний простір двічі порушив польський вертоліт. Польща заперечує

У Міноборони Білорусі заявили, що 28 вересня польський гелікоптер двічі порушив повітряний кордон Білорусі.

«Близько 15:20 повітряне судно перетнуло кордон Республіки Білорусь, знизившись на відстань до півтора кілометра. О 16:22 гелікоптер знову порушив державний кордон, заглибившись на 300 метрів», – йдеться в повідомленні відомства.

У Міноборони заявили, що встановлюють обставини інциденту та спільно з МЗС Білорусі готують відповідну ноту протесту Польщі.

У Польщі тим часом заперечують факт перетину білоруського кордону польським гелікоптером.

«Сьогоднішня заява білоруської сторони про нібито перетин кордону польським вертольотом є брехнею. Це підтверджують записи управління польотом та радіолокаційної станції – такого не було», – заявили в оперативному штабі ЗС Польщі.

У відомстві наголосили, що польська армія «незмінно поважає і дотримується всіх положень і правил щодо непорушності кордонів». У Польщі порадили до інформації, яку подають білоруські режимні ЗМІ, «підходити уважно і обачно, оскільки вона часто є елементом провокацій і дезінформації громадськості».

1 серпня Польща повідомила, що два білоруські вертольоти Мі-8 і Мі-24 порушили польський повітряний простір. Про інцидент повідомили в НАТО. Тимчасово повіреного у справах Білорусі викликали до МЗС Польщі, де висловили рішучий протест через інцидент з білоруськими вертольотами.

Міністерство оборони Білорусі назвало «надуманими» звинувачення в порушенні польського кордону гелікоптерами. У МЗС Білорусі викликали тимчасового повіреного у справах Польщі і закликали «не загострювати ситуацію».

1 вересня Державний прикордонний комітет Білорусі заявив, що польський військовий гелікоптер Мі-24 порушив повітряний простір Білорусі: він нібито «перетнув державний кордон на гранично малій висоті», а потім повернувся до Польщі. Варшава це заперечила.