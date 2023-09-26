Алейник каже, що не може уявити участь Білорусі у війні проти України, Мінськ завжди підтримував мир

Міністр закордонних справ Білорусі, яка має стратегічне партнерство з Росією, заявляє, що не може уявити ситуації, коли його країна вступить у війну проти України разом з російськими військами. Про це Сергій Алейник сказав в інтерв’ю Associated Press.

Він сказав, що не вважає, що українці хочуть або потребують «цієї війни на виснаження», наголосивши, що Білорусь завжди підтримувала мир у сусідній країні та продовжуватиме «робити все від нас залежне» для його досягнення.

Алейник також сказав, що не може уявити ситуації, коли Росія накаже Білорусі застосувати тактичну ядерну зброю, яку вона нещодавно розмістила.

За його словами, це насамперед інструмент захисту.

Але якщо у Білорусь буде вторгнення, «я не виключатиму жодних інструментів, які будуть використані для захисту суверенітету та територіальної цілісності нашої країни», – сказав він.

При цьому у своєму зверненні до Генасамблеї ООН в суботу Алейник коротко згадав про війну в Україні, сказавши, що «дуже боляче бачити», як українці, які такі близькі білорусам, страждають протягом півтора років.

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Режим Олександра Лукашенка підтримав Росію, яка 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабну війну проти України. Територія Білорусі на початку вторгнення активно використовувалася російською армією для наступу на Україну з півночі. Мінськ також дозволив Росії навчати своїх солдатів на території Білорусі.