Радіо Свобода Weekly: У МКІП заявили про звільнення України від «російсько-імперської нечисті»

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Уряд дозволив демонтувати пам’ятники Пушкіну, Щорсу та іншим російським і радянським діячам – МКІП

Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) повідомило, що уряд України ухвалив рішення про вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення пам’ятників російському поету Олександру Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу, а також іншим російським і радянським діячам.

«Триває звільнення українських міст та української культури від комуністичної, радянської та російсько-імперської нечисті. Місцева влада має остаточно очистити простір від маркерів антиукраїнської політики – демонтувати та перемістити пам’ятники», – прокоментував рішення тимчасовий в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Зокрема, з реєстру вилучили: пам’ятники Пушкіну і Щорсу, могилу генерала Ватутіна, монітор «Железняков», пам’ятник екіпажу бронепоїзда «Таращанець» у Києві. Крім того, пам’ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі, адміралу Ушакову в Херсоні, «Україна – визволителям» в Ужгороді, меморіальний комплекс «Борцям революції» в Луганську. Більше інформації тут

«Вибори не на часі» – Зеленський прокоментував заяви про можливість виборів у 2024 році

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за умов воєнного часу тези про можливе проведення виборів у 2024 році є недоцільними.

«Ми повинні визначитися, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави й людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія. Я вважаю, що зараз вибори не на часі. І якщо потрібно поставити крапку в тій чи іншій політичній суперечці й далі працювати лише в єдності, то в державі є структури, які здатні ставити крапки й давати суспільству всі необхідні відповіді. Щоб не залишалося простору для конфліктів і чужої гри проти України», – сказав глава держави у відеозверненні 6 листопада.

Раніше в ефірі одного з телеканалів депутат Верховної Ради з фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко заявив, що нібито Володимир Зеленський схвалив рішення щодо проведення президентських виборів 31 березня 2024 року. Про це тут

Якої радянської техніки вже не вистачає армії України?

Від початку повномасштабного російського вторгнення українська армія змінилася – виросла кількісно, отримала значний досвід і, частково, переозброїлася з допомогою західних партнерів.

Яку кількість радянського озброєння має досі Україна? Які його втрати? Чи зможе Україна і далі отримувати його із-за кордону. Як намагається продовжити життя системам, яким десятки років і чи є майбутнє у радянського озброєння в українській армії?

Це з’ясовували журналісти проєкту Радіо Свободо «Донбас Реалії». Текстова публікація тут

«Ти ненавидиш ворога і хочеш йому мститися»: 22-річний командир із Донецька про бої, втрату побратимів і тил

Оборона Києва, потім бої на Харківщині та операції у Бахмуті – з початком масштабного вторгнення РФ 22-річний військовослужбовець із позивним «Кальміус» побував майже у всіх гарячих точках фронту, отримав поранення та знову повернувся до лав Сил оборони. І вже рік він командує взводом.

«Кальміус» родом із Донецька. У 2014 році – через початок російської агресії на Донбасі, а потім й окупацію, – родина була змушена залишити рідне місто. З часом вони перебрались до Києва, де і зустріли велику війну. Тоді «Кальміус» вирішив, що більше не хоче тікати.

Про рідний Донецьк, бої та ставлення до життя цивільних далеко у тилу військовослужбовець 251-го окремого батальйону «Київська Січ» 241-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ розповів проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії». Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Фактчек: дзвонимо Львовій-Бєловій і питаємо про українських дітей у Росії та ордер МКС

Проєкту Радіо Свобода «Ти як?» вдалося зв’язатися телефоном із уповноваженою президента РФ з прав дитини Марією Львовою-Бєловою, якій разом з президентом Росії Володимиром Путіним Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на арешт за підозрою в депортації українських дітей.

Журналісти зв’язалися із російською посадовицею у резонансній справі депортованого українського підлітка Богдана Єрмохіна, якого, за інформацією його української адвокатки, РФ відмовляється повертати в Україну і планує відправити в російську армію. Львова-Бєлова запевнила, що хлопця повернуть додому вже найближчим часом і відповіла на низку інших запитань журналістів, зокрема і щодо ордера МКС.

З огляду на те, що Львова-Бєлова підозрюється міжнародною правовою інституцією у воєнному злочині проти громадян України і враховуючи той факт, що низка демократичних країн визнала російських посадовців такими, що поширюють пропаганду, редакція публікує розмову повністю, провівши фактчекінг озвучених заяв. Читайте за лінком

«Ми повинні віддалятися від всього російського» – глава ПЦУ Епіфаній

Україна має законодавчо заборонити країні-агресору використовувати релігійні організації у своїх цілях як зброю, заявив глава Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній в інтерв’ю «Голосу Америки».

За його словами, законопроєкт, який зараз перебуває у Верховній Раді, що має на меті заборонити церквам зв’язки з країною-агресором, «захистить духовний простір України».

Стосовно переходу ПЦУ на новий календар Епіфаній зазначив, що абсолютна більшість перейшла на новий стиль, тільки одиниці залишились на старому стилі. Він також поділився власними міркуваннями, як росіяни в Україні маскуються, щоб приваблювати українських вірян у свої церкви. Читайте і дивіться про це за лінком

Києво-Печерська лавра оголосила про перехід на новоюліанський календар

Києво-Печерська лавра «на численні прохання парафіян» вирішила перейти на новоюліанський календар, як це раніше зробила загалом Православна церква України (ПЦУ). Про це 12 листопада у фейсбуці повідомив виконувач обовʼязків намісника лаври архімандрит Авраамій.

За його словами, Києво-Печерська лавра стане дотримуватися нового календаря з 15 листопада, коли розпочинається різдвяний піст.

Православна церква України з 1 вересня 2023 року перейшла на новоюліанський календар. Він передбачає святкування Різдва 25 грудня, а не 7 січня. Юліанський календар, за яким живе Російська православна церква (РПЦ), а також Українська православна церква (Московського патріархату), яка перебуває з нею в молитовній єдності, на 13 днів відрізняється від григоріанського та новоюліанського календарів, за якими у світі живе більшість православних церков. Про це тут

150 тисяч російських військових. Що уповільнює просування ЗСУ на півдні?

30 кілометрів – це лінія фронту, яка тягнеться, починаючи від річки Дніпро до адмінмежі Запорізької та Донецької областей. Цю ділянку в ЗМІ часто називають Південний або Запорізький напрямок. У червні 2023 року Сили оборони України тут розпочали масштабні контрнаступальні дії.

Як стверджують військові аналітики, мета – пробити коридор на Токмак, Мелітополь, перерізати створений Росією сухопутний коридор із Кримом, звільнити лівобережну частину Херсонської області і в перспективі вийти на рубежі з півостровом Крим для його подальшої деокупації. Читайте про це тут

Російські «уряди» в окупації: хто насправді керує захопленими територіями?

Хто обіймає ключові посади на окупованих територіях? Чи багато серед цих призначенців місцевих жителів, які пішли на співпрацю з Росією?

Як побудована система окупаційної влади, і хто нею насправді керує, дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

Елітні авто, несплачені штрафи, обвинувачені у держзраді: незручні запитання депутатам «закритої» Ради

Урядовий квартал, як і розташована в ньому Верховна Рада, закриті для журналістів вже понад півтора року – від початку масштабного вторгнення. У парламенті є лише камери одного ЗМІ – державного телеканалу «Рада».

Таке рішення аргументують безпековими заходами – мовляв, це пов’язано «з високим рівнем небезпеки». Хоча деякі депутати і самі в режимі реального часу у соцмережах повідомляють, що відбувається на засіданнях, або ведуть стріми.

«Схеми» вирушили до урядового кварталу, щоб привідкрити завісу і подивитися, чим займаються народні депутати України під час війни. Зокрема, на яких автівках вони їздять на роботу, поки їх «не бачать» журналісти. Що приховують депутати? Що в цей час відбувається на підступах до парламенту? Текстова публікація тут

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Як і Сталін 90 років тому, Путін теж хоче знищити Україну – Енн Епплбаум

Напередодні 90-х роковин Голодомору багато українців вбачає у нинішній війні продовження тієї ж політики Москви проти українського народу. Як і 90 років тому, в діях Кремля дослідники вбачають ознаки геноциду, свідомої політики на винищення українців.

Щоб поговорити про ці історичні паралелі і про те, чому такі трагедії повторюються, ми запросили відому американську дослідницю Голодомору-геноциду, лавреатку премії Пулітцера Енн Епплбаум.

В інтерв’ю Радіо Свобода вона розповіла про причини, чому світ не захотів покарати СРСР за штучний голод, який організував Сталін, чому в Росії Голодомор не увійшов у частину національної свідомості як злочин радянської влади та як події 90 років тому пояснюють теперішню війну Росії проти України. Текстова публікація тут

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