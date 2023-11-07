У Вінниці СБУ затримала місцевого депутата з колишньої ОПЗЖ – підозрюють у рекеті

Служба безпеки України заявляє про затримання депутата Вінницької районної ради, який обирався від забороненої партії ОПЗЖ.



Як повідомляє пресслужба відомства, у Вінниці нейтралізували кримінальне угруповання, яке тероризувало жителів міста та намагалось «підім’яти» під себе аграрний бізнес у регіоні. Серед затриманих – депутат Вінницької районної ради, який обирався від забороненої партії ОПЗЖ, та двоє його спільників – працівників Муніципальної варти міськради.



За даними служби, усі троє під керівництвом свого ватажка – місцевого кримінального авторитета – займалися рекетом серед підприємців, під час розбою вони вимагали з потерпілих гроші як регулярну «данину», а у разі відмови – погрожували насильством та знищенням майна.



У СБУ заявляють про документування факту «вибивання» 9 тис. американських доларів неіснуючого боргу з керівника агрокомпанії.



«Рекетири погрожували чоловіку та його родині фізичною розправою, а також знищенням сільгосптехніки підприємства, якщо він не погодиться сплатити «борг», – повідомляють у службі.



У СБУ кажуть про затримання всіх учасників банди за місцями їхнього перебування в обласному центрі – під час обшуків у помешканні затриманого депутата вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси, а у його спільників виявлено готівку та чорнові записи «боржників».



Наразі всім чотирьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Троє із них, включно з депутатом, уже перебувають під вартою.