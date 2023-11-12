«Повітряний щит сильніший, ніж торік» – Зеленський про загрози ударів РФ по інфраструктурі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що «не про все зараз можемо говорити відкрито, але український повітряний щит уже сильніший, ніж торік». Про це глава держави сказав у відеозверненні 12 листопада, коментуючи загрозу російських ударів по інфраструктурі.

«Ми пройшли вже майже половину листопада і маємо бути готовими до того, що ворог може збільшити кількість ударів дронами чи ракетами по нашій інфраструктурі. Росія готується до зими. І в нас в Україні вся увага має бути зосереджена на захисті, на відповідях терористам, на всьому тому, що Україна може зробити, щоб полегшити нашим людям проходження цієї зими та збільшити можливості наших воїнів», – сказав президент, подякувавши «всім нашим партнерам, які допомогли Україні з ППО».

«Це різні країни: Сполучені Штати, Німеччина, Франція, Британія, це Норвегія, Італія, це Румунія, це Швеція, Нідерланди, Словаччина, це Чехія, Болгарія, Польща, держави Балтії та інші країни. «Петріоти», «Насамси», «Айріси», «Рейвени», «Хоки», інші системи», – перерахував Зеленський.

У 2022 році російські військові почали масовані обстріли української енергетичної та іншої важливої інфраструктури 10 жовтня. Через деякий час, приблизно в листопаді 2022 року, це спричинило суттєві проблеми в енергетиці. Зрештою були запроваджені графіки відключення електрики, які зберігалися до початку весни.

Після цього Україна продовжила отримувати від партнерів і союзників різні системи протиповітряної оборони, які на певному етапі дозволили збивати ті російські ракети, проти яких раніше українська ППО засобів не мала. Упродовж останніх місяців сили РФ змінили тактику повітряної війни, значно більше використовуючи дрони замість ракет.