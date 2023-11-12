У Мелітополі партизани підірвали штаб сил Росії – ГУР

У Мелітополі, 11 листопада, партизани підірвали штаб сил РФ, йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Акція помсти, яку реалізували представники місцевого руху опору, відбулась у захопленому росіянами приміщенні «Нової пошти», розташованому на вулиці Дмитра Донцова», – пише ГУР.

У відомстві кажуть, що «атаку було здійснено під час засідання офіцерів ФСБ й Росгвардії».

«За годину до зібрання терористи перекрили автомобільний рух на прилеглому відрізку дороги – від підприємства «Мелітопольський автогідроагрегат» до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування «Рефма», які ворог перетворив у військові бази», – зазначили в ГУР.

Також українські представники розвідки уточнили, що «під час вибуху було ліквідовано щонайменше трьох офіцерів Росгвардії, інформація щодо інших втрат наразі уточнюється».

«Після удару у Мелітополі розпочався переполох – на місце події з увімкненими сиренами примчали багато поліцаїв. Через певний час вони потягли через окуповане місто до свого відділку спалений біля штабу автомобіль», – додає ГУР.

Редакція Радіо Свобода не може перевірити дану інформацію з незалежних джерел через окупацію Маріуполя російськими військовими.

Мелітополь у Запорізькій області війська РФ окупували на початку повномасштабної війни. Обраний мер міста Іван Федоров, який перебуває на вільній території України, регулярно повідомляє про вибухи в місті та його околицях, внаслідок яких гинуть чи зазнають поранень особи, призначені Росією в окупаційну адміністрацію.