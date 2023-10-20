У Мелітополі підірвали автівку з окупантами, які займалися мародерством – Федоров

У Мелітополі підірвали автівку з російськими окупантами, які займалися мародерством, повідомив мер міста Іван Федоров.

«За уточненою інформацією, нічний вибух у Мелітополі – це мінус авто з окупантами-мародерами. Вони регулярно відслідковували і грабували порожні квартири міста. А в цей час окупантів відслідковували наші сили спротиву. Під час чергового нічного полювання в районі Авіамістечка, саме в момент завантаження награбованого в авто, і стався вибух», – зазначив Федоров.

Редакція Радіо Свобода наразі не може перевірити цю інформацію з незалежних джерел через окупацію міста російськими військами.

Мелітополь у Запорізькій області війська РФ окупували на початку повномасштабної війни. Обраний мер міста Іван Федоров, який перебуває на вільній території України, регулярно повідомляє про вибухи в місті та його околицях, внаслідок яких гинуть чи зазнають поранень особи, призначені Росією в окупаційну адміністрацію.