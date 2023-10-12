Окупанти вивозять деякі підрозділи з Токмака – Федоров

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що через просування ЗСУ на запорізькому напрямку російські окупанти частково евакуюють свої підрозділи з Токмака в інші окуповані міста Запорізької області. Про це він сказав в коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

«Щодня наші військові просуваються крок за кроком на запорізькому напрямку в бік Мелітополя. Яку тенденцію ми маємо по ворогах? Перш за все, сьогодні ми вже можемо підтверджувати інформацію, що ворог вивіз деякі свої підрозділи з Токмака, Молочанська. Наприклад, з Токмацького нелегального «виконкому» вивезли майже половину співробітників, може навіть більше. Також евакуювали деякі освітні заклади, евакуювали деякі підрозділи ФСБ, і своїх родичів всі військові також вивезли. На жаль, поки що вони перевозять їх до тимчасово окупованого Мелітополя. Але я впевнений, що це точно ненадовго», – розповів Федоров.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Українські військові покращили своє тактичне положення західніше Роботиного, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський. За його словами, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку – покращили тактичне положення західніше Роботиного.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті заявили, що російські війська розпочали локалізовані наступальні операції біля Авдіївки на Донеччині та на південний захід від Оріхова на Запоріжжі, які, ймовірно, мають на меті відвести українські сили від району звільненого села Роботине.

На початку жовтня у ISW зазначали, що російські війська проводять тактичні контратаки в районі Роботиного, це є елементом еластичної оборони проти наступальних дій ЗСУ. Після звільнення Роботиного українські війська продовжували наступ на захід Запорізької області.