Тарнавський: ЗСУ покращили своє тактичне положення західніше Роботиного

Українські військові покращили своє тактичне положення західніше Роботиного, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку – покращили тактичне положення західніше Роботиного», – написав він у телеграмі.

Тарнавський повідомив, що українські військові продовжують здійснювати наступальні операції на Мелітопольському напрямку і мають «частковий успіх» західніше від Вербового Запорізької області.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті заявили, що російські війська розпочали локалізовані наступальні операції біля Авдіївки на Донеччині та на південний захід від Оріхова на Запоріжжі, які, ймовірно, мають на меті відвести українські сили від району звільненого села Роботине.

На початку жовтня у ISW зазначали, що російські війська проводять тактичні контратаки в районі Роботиного, це є елементом еластичної оборони проти наступальних дій ЗСУ.

Після звільнення Роботиного українські війська продовжували наступ на захід Запорізької області.