Києво-Печерська лавра оголосила про перехід на новоюліанський календар

Києво-Печерська лавра «на численні прохання парафіян» вирішила перейти на новоюліанський календар, як це раніше зробила загалом Православна церква України (ПЦУ). Про це 12 листопада у фейсбуці повідомив виконувач обовʼязків намісника лаври архімандрит Авраамій.

За його словами, Києво-Печерська лавра стане дотримуватися нового календаря з 15 листопада, коли розпочинається різдвяний піст.

Православна церква України з 1 вересня 2023 року перейшла на новоюліанський календар. Він передбачає святкування Різдва 25 грудня, а не 7 січня.

Юліанський календар, за яким живе Російська православна церква (РПЦ), а також Українська православна церква (УПЦ МП), яка перебуває з нею в молитовній єдності, на 13 днів відрізняється від григоріанського та новоюліанського календарів, за якими живе більшість країн світу, у тому числі і більшість православних церков.

Таким чином, Різдво в Росії за юліанським календарем відзначають 7 січня. Такого ж календаря дотримуються Сербська, Грузинська та Єрусалимська православні церкви.