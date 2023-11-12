Владна коаліція ФРН планує подвоїти військову допомогу Україні – Reuters

У Німеччині владна коаліція на чолі з канцлером Олафом Щольцем у принципі погодилася подвоїти військову допомогу Україні наступного року до 8 мільярдів євро, сказало 12 листопада джерело в політичних колах Берліна, повідомляє Reuters.

У разі схвалення парламентом, де у коаліції партій більшість, витрати ФРН на оборону збільшаться до 2,1% ВВП країни, тобто вони перевищать планку мінімальних витрат на відповідні потреби, встановлену для країн-членів НАТО.

За повідомленням, законодавці від соціал-демократів, Вільної демократичної партії та «Зелених» домовилися про підвищення, обговорюючи федеральний бюджет на 2024 рік. На 16 листопада заплановане засідання бюджетного комітету бундестагу.

Першим про ймовірне нарощування оборонних витрат Берліна повідомило 11 листопада агентство Bloomberg, пославшись на обізнані з ситуацією джерела. Газета Bild am Sonntag також написала, що парламентський комітет має затвердити додаткові чотири мільярди євро допомоги. «Подвоєння військових витрат – це правильно і важливо», – цитує видання члена парламенту Андреаса Шварца, який у партії СДПН відповідає за військовий бюджет.

Представник міністерства оборони заявив, що комітет Бундестагу поки не завершив обговорення і відмовився від подальших коментарів.

Німеччина вважається ключовим союзником України в Європі. За обсягом наданої Києву допомоги вона поступається лише Сполученим Штатам.