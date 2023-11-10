Ексголову МВС Латвії засудили до восьми з половиною років тюрми за шпигунство на користь Росії

Суд у Ризі засудив до восьми з половиною років позбавлення волі колишнього депутата Сейму і ексголову МВС Латвії Яніса Адамсонса. Його визнали винним у справі про шпигунство на користь Росії. Про це повідомляє LSM. Другий обвинувачений у цій справі – колишній співробітник КДБ Геннадій Силонов – отримав сім із половиною років.

Обидва підсудні не визнали провину, вони збираються оскаржити вирок.

За даними суду, Адамсонс «цілеспрямовано збирав закриту інформацію» і через Силонова передавав ФСБ Росії. Йдеться про інформацію про «роботу латвійських державних установ, правоохоронних органів й органів державної безпеки, а також про систему державної оборони». Адамсонса також звинуватили у шахрайстві й незаконному зберіганні вогнепальної зброї.

Адамсонса затримали влітку 2021 року. Його звинуватили у сорока епізодах шпигунства на користь Росії. У грудні Сейм Латвії дозволив Генпрокуратурі порушити проти нього кримінальну справу, знявши з депутата недоторканність.

За радянських часів Адамсонс працював у Військово-морському флоті на Сахаліні і обіймав посаду заступника начальника штабу з розвідувальної роботи. У 1992 році він повернувся до Латвії, де обіймав посади заступника командувача Військово-морських сил, командувача прикордонної служби, міністра внутрішніх справ. Брав участь у виведенні російської армії з території Латвії.