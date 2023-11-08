ДБР: Дубінському вручили протокол про корупцію

Представники Національного агентства з питань запобігання корупції за матеріалами ДБР вручили чинному народному депутатові України Олександру Дубінському протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

«Встановлено, що у серпні й жовтні цього року народний обранець, реалізуючи свої повноваження, звернувся до Міністерства охорони здоров’я України і до Державного бюро розслідувань з депутатськими зверненнями, у яких порушувались питання, що становлять його приватний інтерес. Зокрема, у своїх зверненнях він цікавився розглядом питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон, що є предметом кримінальної справи, де депутат виступає фігурантом», – йдеться в повідомленні.

За даними ДБР, також Дубінський «намагався тиснути на слідство, вимагаючи здійснювати перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, в яких депутат виступає як підозрюваний».

Як повідомила «Українська правда» з посиланням на пояснення від ДБР, це тягне за собою внесення фігуранта в реєстр корупціонерів і штраф до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6800 грн) у разі рішення суду про винуватість.

Дубінський ситуацію наразі не коментував.

3 листопада Служба безпеки України і Державного бюро розслідувань повідомили, що зібрали доказову базу щодо Дубінського, який підозрюється в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон. За даними слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини.

Cпівробітники ДБР 1 листопада провели обшуки у народного депутата у справі про можливу організацію вивезення людини за кордон.

Раніше Олександру Дубінському вже повідомили про підозру у виїзді за кордон на основі неправдивих відомостей. Він назвав звинувачення проти себе спробою «замаскувати корупційні скандали команди слуг Єрмака-Зеленського та складності на фронті».