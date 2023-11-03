Дубінському повідомили про підозру – СБУ

Служба безпеки України та Державного бюро розслідувань зібрали доказову базу щодо чинного народного депутата, який підозрюється в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.



Як повідомляє пресслужба відомства, депутату повідомили про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).



За даними слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини.



«Для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити «потрібних людей» у систему «Шлях» нібито як волонтерів. Встановлено, що частину документів, необхідних для втечі «клієнта» за межі України, народний депутат зберігав у свого експомічника – депутата Київської обласної ради 8-го скликання, а також у директора підконтрольної громадської організації», – йдеться у повідомленні.

Cпівробітники ДБР 1 листопада провели обшуки у народного депутата у справі про можливу організацію вивезення людини за кордон. Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили:

флеш-носії та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності;

печатки, листи, договори та інші документи, які використовували для внесення недостовірних відомостей до системи «Шлях».

Директору громадської організації також повідомили про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).



Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

У СБУ прізвища депутата не називають, проте раніше повідомлялося, що йдеться про Дубінського. Ввечері 3 листопада на своїй сторінці в фейсбуці він написав, що ДБР вручило мені підозру «за критику Єрмака та Зеленського».

Раніше Олександру Дубінському вже повідомили про підозру у виїзді за кордон на основі неправдивих відомостей. Він назвав звинувачення проти себе спробою «замаскувати корупційні скандали команди слуг Єрмака-Зеленського та складності на фронті».