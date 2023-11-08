Контрактники і добровольці не повернуться з армії РФ до кінця війни – Путін

Президент Росії Володимир Путін на зустрічі російськими блогерами та співробітниками ЗМІ, які пишуть про війну в Україні, заявив, що добровольці та контрактники, які беруть участь у бойових діях на території України, не повернуться додому до їхнього закінчення – незалежно від того, на який термін вони укладали договори з міністерством оборони або коли були мобілізовані.

Про це повідомив один із учасників зустрічі Олександр Сладков. Офіційна стенограма зустрічі не публікувалася.

Видання Сибір.Реалії зазначає, що юридично не відпускати контрактників можливо через відсутність указу про закінчення так званої часткової мобілізації, яку Путін оголосив у вересні 2022 року. Разом із указом була запроваджена заборона залишати місце служби військовим, які на той момент мали чинні контракти з міністерством оборони. Тепер же, судячи зі слів президента РФ, ідеться про всіх учасників бойових дій.

Серед підстав для звільнення зі служби залишаються поранення, хвороби, досягнення граничного віку або народження в родині третьої дитини.

У вересні голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що не буде ротації мобілізованих – це означає, що призвані за мобілізацією теж будуть зобовʼязані перебувати в зоні бойових дій до їхнього закінчення. Це викликало бурхливе обурення у групах родичів та близьких мобілізованих, які регулярно звертаються до влади з проханням повернути військових із фронту та замість них набрати нових.

7 листопада в Москві родички мобілізованих, загалом близько 20 жінок, вийшли на мітинг до центру міста, виступивши проти необмеженого терміну перебування своїх близьких у зоні бойових дій в Україні.