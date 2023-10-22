У Росії щомісяця мобілізують на війну понад 20 тисяч осіб – ГУР

В Росії щомісяця мобілізують на війну проти України понад 20 тисяч осіб, розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв’ю «Еспресо».

«Понад 20 тисяч на місяць продовжують залучатись в різний спосіб. Це рекрутинг і серед ув'язнених, і серед боржників, якихось неблагонадійних категорій населення. Про добровольців там не йдеться. Мобілізація строковиків планово триває. Рекрутинг, в тому числі із мотивацією фінансової виплати або, якщо людина не підписує контракт, то якісь санкції обіцяють», – зазначив він.

За словами Юсова, зокрема, російське командування практикує «примусове підписання контракту» із колишніми військовослужбовцями.

«Коли начебто викликають на звірку у військкомат, кладуть контракт і в принципі назад людина не виходить, бо інакше йому погрожують вже якимось кримінальним переслідуванням або іншими проблемами в житті. І от так частина опиняється на фронт», – пояснив Юсов.

Тому, як наголосив представник ГУР, «говорити про мотивацію цих людей, з точки зору ідеології, з точки зору «любові» до їхньої батьківщини не доводиться, особливо, коли мова йде про депресивні регіони».

Разом з тим, як заявив Юсов, Кремль віддає перевагу «прихованій мобілізації й уникає масового залучення до бойових дій населення європейської частини РФ».

«Мобілізаційні заходи тривають, вони здебільшого носять прихований характер. Наразі не наважились на чергову хвилю публічної мобілізації, хоча такі рішення вже лежали на столі. Проте все ж таки є осторога реакції і населення тієї території, насамперед йдеться про центральні, столичні регіони. Громадська думка там нічого не вартує, але все ж таки страх перед бунтом «бессмисленним, беспощадним» у кремлівських карликів існує. Тому зважають ще», – сказав Юсов.

Але й за такої ситуації «російська економіка дедалі сильніше відчуває нестачу чоловічих рук», вважає представник Головного управління розвідки.

«Мобілізаційний ресурс в РФ більший, ніж в Україні, але якщо говорити про мотивацію, про якість, то в них є чимало проблем, і він точно не безмежний. Економіка РФ вже починає відчувати брак, зокрема, робочої сили: на окремих підприємствах вже не вистачає чоловічих рук. Ця проблема існує й буде збільшуватись», – підсумував Юсов.

Редакція Радіо Свобода наразі не може перевірити ці дані з незалежних джерел.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) спостерігав за кількома ознаками того, що Кремль стурбований впливом війни на внутрішню підтримку Путіна та його режиму, включаючи відмову проводити додаткову мобілізацію чи іншим чином переводити російське суспільство на «воєнні рейки».

Українська розвідка раніше повідомляла, що Кремль продовжує вести «приховану мобілізацію», у 2023 році вже призвали від 90 до 100 тисяч росіян для поповнення втрат і створення нових з’єднань. Однак «масштабної» мобілізації в РФ може не бути.