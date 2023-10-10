У владі Росії погрожують «Магаданом» росіянам, які підтримали Україну

Спікер нижньої палати російського парламенту, Державної думи, Вʼячеслав Володін погрожує «Магаданом» російським громадянам, які залишили Росію і підтримали Україну, але повернулися на батьківщину. З такою заявою голова Держдуми виступив 10 жовтня на засіданні російського парламенту, повідомляє «Дума ТВ».

«Коли говоримо про релокантів, той, хто виїхав з країни і здійснив підлі вчинки, радіючи пострілам по території Російської Федерації, бажаючи перемоги нацистському кривавому київському режиму, має усвідомлювати, що тут на нього не тільки не чекають, але, якщо він приїде сюди, Магадан йому забезпечений», – сказав Володін (під «Магаданом» спікер Держдуми має на увазі ймовірне увʼязнення).

У Кремлі раніше пообіцяли, що в Росії не переслідуватимуть росіян, які поїхали після початку повномасштабної війни, але вирішили повернутися. «Як батьківщина може загрожувати?» — заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи переслідуватимуть росіян, які виїхали з країни на тлі війни.

На початку вересня Дмитро Пєсков заявляв, що рано чи пізно росіяни, які виїхали з Росії, почнуть повертатися додому, але російська влада готова прийняти назад не всіх. «Для тих, хто став ворогами, напевно, навряд чи знайдеться місце у нас на Батьківщині», – сказав Пєсков.

Після оголошення в Росії у вересні 2022 року так званої «часткової мобілізації» країну залишили сотні тисяч людей, яким ця мобілізація могла загрожувати. Згодом частина з них повернулася до Росії, хоча формально мобілізація не припинялася, указу про це російський президент Володимир Путін так і не видав.