Путін, мобілізація та відсторонення російських генералів. Третя частина великого інтерв’ю з Будановим

Очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов каже, що востаннє російського президента Володимира Путіна бачили приблизно 26 червня 2022 року. Він наголошує, що мобілізація в Росії не припинялася, а через проблеми з економікою люди продовжують записуватись. Зараз там, за його словами, розглядають можливість додатково призвати 450 тисяч осіб. Також він вказав на те, що російські військові генерали виступали проти війни. Про все це в третій частині великого інтерв’ю Буданова для «Крим Реалії» (проєкт Радіо Свобода).

Путін і його двійники

– Чи бачили ви відео з президентом РФ Володимиром Путіним, де він дивиться на неіснуючий годинник?

– Бачив. Мене більше вразив кадр з офіційного фотографування, коли стоїть п’ять прапорів – з двох боків, два і два, а тут... Це ж теж дипломатичні такі речі спеціально робляться, щоб показати місце. Могли поставити тумбочку.

– Це не фотошоп? Ви думаєте, що це реальне фото?

– Відійдімо від того фотошопу, а повернемося до того відео, яке ви згадали. Щось там не те.

– Так, годинник. А що не те?

– Щось не те.

– А це реальний Путін?

– Залишмо це для кожного, щоб всі жили у своєму польоті фантазій.

– Це Путін був?

– А ви як вважаєте?

– Мені здається, що ні. Двійник.

– І мене здається, що не дуже.

– А реальний Путін (добре, прямо у вас спитаю, ви прямо ніколи не відповідаєте) живий взагалі чи ні?

Того (Путіна – ред.), який був, якого всі звикли сприймати, останній раз бачили приблизно 26 червня 2022 року

– Я не знаю, що вам на це відповісти.

– Ви ж не раз казали, що ви їх відрізняєте, що ви знаєте.

– Так. Того, який був, якого всі звикли сприймати, останній раз бачили приблизно 26 червня 2022 року.

– Тобто або він неживий, або дуже поганий стан здоров’я?

– Або не хоче з’являтися. Багато може бути різних причин.



Раніше Кирило Буданов у пресі вже казав, що у президента РФ Володимира Путіна є двійники, і їх буцімто щонайменше троє. Версію про те, що існує «несправжній» Путін, і не один, підтримує також секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Раніше Кирило Буданов у пресі вже казав, що у президента РФ Володимира Путіна є двійники, і їх буцімто щонайменше троє. Версію про те, що існує «несправжній» Путін, і не один, підтримує також секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов В адміністрації російського президента ці заяви поки не коментували.

«Мобілізація в РФ не припинялася»

– Чи бачили ви відео, де в Тольятті (РФ) на завод приїхав воєнком і каже: всі, хто хоче поправити своє матеріальне становище або, наприклад, закрити якесь провадження, «давайте до нас на контракт». 195 тисяч.

– Я не бачив такого.

– Їздять і агітують по заводах...

– Так це правда. Мені не потрібно це відео.

– Я на прикладі цього подумала, що, мабуть, проблема з мобілізацією, немає охочих.

Через те, що проблеми з економікою, люди вимушені йти і записуватися

– Ні. Ви помиляєтеся. Тому що якраз проблеми з економікою. І через те, що проблеми з економікою, люди вимушені йти і записуватися.

Це та сама ситуація, яка була у нас на окупованих територіях Донецької і Луганської областей з 2014 року. Коли штучно створювали умови, що немає роботи, а ти, щоб просто виживати, був змушений йти в 1-й і 2-й «армійські корпуси». Те ж саме зараз в Росії відбувається. Просто масштабували цей досвід. Немає роботи, а там, де є, зарплати не дозволяють хоч якось виживати. Тому всім пропонують: йди воюй. Вони і йдуть.

– Восени у них буде планова мобілізація. Є якісь оцінки, скільки може бути нових?

– Мобілізація в Російській Федерації не припинялася. Призов йде щомісяця. Це називається «прихована мобілізація». Від 20 до 22 тисяч щомісяця призивають за мобілізацією.

Вони розглядають варіант, це ще не вирішено до кінця питання, по призову додатково 450 тисяч

Зараз вони розглядають варіант, це ще не вирішено до кінця питання, по призову додатково 450 тисяч. Саме по собі це наводить на наступне питання: а навіщо така кількість, якщо втрати, як то кажуть, мізерні? Ну, ось ви і побачите, що правда десь посередині буде.

Все, що Росія показує – це мильна бульбашка. Не сприймайте серйозно все, що вони показують і розказують.

У Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну постійно змінюється і доповнюється законодавство у сфері призову і залучення громадян до армії.

«Суровікін і Юдін виступали проти війни»

– Російського генерала Суровікіна зняли з посади. Яка його тоді подальша доля? У чому його звинувачують?

– Навіть формально він у будь-якому разі буде крайнім у всіх епізодах, наприклад, атаки по Москві. Там завжди має бути хтось крайній. Оскільки він – командувач Військово-космічних сил Російської Федерації, то це зона його відповідальності. Так чи інакше його мали би прибрати. А тут два в одному. Вони шукали гарний привід – ось привід і знайшовся.

– А ось всі інші військові – генерал-полковник Юдін, Мізінцев – вони всі теж були відсторонені через Пригожина?

– Мізінцев набагато раніше відійшов від справ. Юдін – так. Коли починалася ця кампанія, війна (для них – кампанія, а для нас – війна) 24-го числа 2022 року, ви, мабуть, чули і від нас, що багато хто виступав проти цього.

Юдін в Головному оперативному управлінні – один із насправді головних планерів. Він особисто виступав проти цього всього і казав, що це призведе до катастрофи. Він – один із таких основних критиків непублічних серед військового керівництва Російської Федерації, саме військового, який каже, що все це катастрофа і чим далі, тим гірше. Суровікін так само виступав проти.