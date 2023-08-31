Росія обмежує продовольче забезпечення своїх солдатів – Маляр

Росія має проблему логістики та запровадила обмеження на постачання продовольчих товарів військовим на окупованих територіях України, зазначала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її даними, російські військові, які перебувають на Сватівському напрямку, отримали розпорядження у якому вказано, що «з вересня 2023 року буде припинено продовольче забезпечення особового складу підрозділів, дислокованих на території цього району».

«Показово, що застосування обмежень у продовольчому забезпеченні для покарання особового складу стало однією з характерних особливостей проведення так званої спеціальної військової операції ЗС РФ в Україні», – написала Маляр.

Також відомо, що у серпні 2023 року неподалік від Покровська, Запорізької області, окупантів «поміщали у викопану глибоку яму за відмову брати участь у бойових діях», в ній утримували понад 50 російських військових. Окупантів годували один раз на добу невеликими порціями їжі, каже Маляр.

Заступниця міністра зауважила, що армія РФ також використовує подібні способи для покарання місцевих мешканців на окупованих територіях.

У розвідці Британії також кажуть, що Росія, оголосивши часткову мобілізацію у вересні 2022 року, адаптувала свій підхід до ведення війни з використанням таких погано навчених вояків як для наступальних, так і для оборонних операцій.

Напередодні британська розвідка висловила сумнів, що на кількість новобранців у армії РФ вплинуть передбачені зарплати і пільги.

У Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну постійно змінюється і доповнюється законодавство у сфері призову і залучення громадян до армії.

В українській розвідці кажуть, що мобілізація в Росії не припинялася, зараз там розглядають можливість додатково призвати 450 тисяч осіб.