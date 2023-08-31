У Міноборони повідомили про «певні успіхи» на Бахмутському напрямку

У Міністерстві оборони України повідомили про «певні успіхи» на Бахмутському напрямку.



«На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Важкі бої тривають в Кліщіївці, Курдюмівці, Андріївці. Є певні успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах», – написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телеграмі.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський також заявив про «позитивну динаміку» на Бахмутському напрямку.

«Бахмутський напрямок. Є позитивна динаміка на ділянках фронту. Артилеристи 22-ї ОМБр продовжують знищувати окупантів», – написав він у телеграмі.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України продовжують наступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.