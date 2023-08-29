У Генштабі ЗСУ повідомили про успіх українських захисників в Запорізькій області

У напрямку Новоданилівка-Вербове Запорізької області українські військові мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Село Вербове розташоване поблизу нещодавно звільненого Роботиного.



Також, за даними штабу, на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

«Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви», – йдеться у повідомленні.



Водночас українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках, зокрема, противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області – тривають важкі бої, додають у Генштабі.

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Напередодні у Міноборони України заявили, що після звільнення Роботиного на Запоріжжі ЗСУ продовжили просування в цьому районі. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, у ході ведення наступальних дій сили оборони України мали успіх в напрямку південно-східніше Роботине та південніше Мала Токмачка Запорізької області.

Міноборони України 22 серпня підтвердило, що українські війська з боєм увійшли в село Роботине, а вже незабаром з’явилися повідомлення, що в селі підняли український прапор.

Роботине російські військові утримували з березня 2022 року. Це село невелике, площею всього 3 квадратні кілометри. До війни, за офіційними даними, там проживало менш як 500 осіб. Проте військові експерти неодноразово заявляли про важливість цього населеного пункту, оскільки він дозволяє контролювати автодорогу, яка веде до Токмака – великого логістичного хабу російської армії, міста з довоєнним населенням близько 30 тисяч людей.