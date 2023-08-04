Росія: Путін підписав закон про підвищення призовного віку до 30 років

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про призов на строкову службу росіян у віці з 18 до 30 років, передає російська служба Радіо Свобода. Раніше граничний вік для призову був 27 років.

Підписаний документ набуде чинності з 1 січня 2024 року. Ті, кому до кінця 2023 виповниться 28 років, під дію нового закону не підпадають.

Спочатку планувалося, що підвищать нижню межу призовного віку: з 18 до 21 року. Згодом голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що комітет вирішив цього не робити. Зміни він пояснив тим, що через демографічну ситуацію до армії призивають дедалі менше росіян.

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Крім цього, президент підписав закон, що запроваджує заборону на виїзд за кордон для громадян з дня вручення їм повістки, у тому числі за місцем роботи або навчання.

Держдума у квітні схвалила закон про створення єдиного реєстру військовозобов’язаних, який прирівнює електронні повістки до паперових. Російське Мінцифри рогнозує, що реєстр запустять не раніше осені.

Ще один документ, підписаний Путіним, стосується Росгвардії. Вона зможе мати на озброєнні важку військову техніку, а держзакупівлі для ведення бойових дій проти України проводитимуться за спрощеною процедурою. Російське Міністерство оборони зможе укладати контракти у будь-якій формі під час закупівлі у єдиного постачальника.

Раніше підвищення призовного віку в Росії підтримала Рада федерації.