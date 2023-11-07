У Москві дружини мобілізованих уперше провели пікет – вимагають повернути чоловіків додому

У столиці Росії Москві 7 листопада дружини мобілізованих на війну проти України вперше вийшли на пікет із вимогою повернути чоловіків додому, повідомляє видання «Важные истории» з посиланням на свого кореспондента.

Пікет відбувся в центрі міста, на Театральній площі. У цей же час там відбувався мітинг комуністів, присвячений 106-й річниці більшовицького перевороту. Родичі мобілізованих подавали заявку на проведення власної публічної акції, проте в уряді Москви їм відмовили через обмеження. Їхній пікет тривав не більш як пʼять хвилин.

«Потім підійшла поліція, вони викликали головного організатора, і нас відвели убік. До нас підійшов (багаторічний лідер російських комуністів Геннадій) Зюганов, і ми домовилися, що після покладання квітів у Мавзолеї (Леніна) передамо йому наше звернення», – розповіла одна з учасниць акції.

Дружини мобілізованих регулярно проводять акції в соцмережах та знімають відеозвернення з вимогою повернути їхніх чоловіків додому чи поліпшити умови їхньої служби. Так, наприкінці жовтня родичі вологодських мобілізованих записали ролик, де розповіли, як службовців 347-го полку 12–14 жовтня відправили в наступ поблизу села Іванівка в Донецькій області без спорядження та підготовки. В результаті двоє з них загинули, 10 були поранені.