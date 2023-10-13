Журналісти встановили імена понад 34 тисяч загиблих в Україні військових РФ

Від початку повномасштабної російської агресії в Україні на фронті загинули щонайменше 34 412 російських військових, з них 4029 – мобілізовані. Їхні особи встановили журналісти російської служби Бі-Бі-Сі та «Медіазони», які 13 жовтня оприлюднили чергові результати своєї роботи.

У дослідженні, що ґрунтується на даних із відкритих джерел (некрологів у ЗМІ, повідомлень у соцмережах родичів загиблих і так далі), журналісти видань зазначили, що з моменту початку в липні 2023 року українського контрнаступу загинули щонайменше три тисячі російських військових.

«Реальна кількість втрат безперечно вища, ніж встановлені нами цифри. Так, наприклад, з червня нам вдалося підтвердити загибель понад 6 000 осіб, але точна дата загибелі згадується не у всіх», – відзначають журналісти.

Російська сторона вже понад рік офіційно не публікує даних про загиблих. Востаннє Міноборони звітувало про втрати у вересні 2022 року. Тоді Сергій Шойгу заявив, що загинули 5937 солдатів. Це число не відбиває реальності: вже тоді у списку загиблих, зібраному за відкритими джерелами, було більше імен, зазначають розслідувачі.