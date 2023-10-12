До бюджету РФ заклали виплати з розрахунку на 100 тисяч убитих в Україні військових – ЗМІ

Російська влада заклала до проєкту державного бюджету на 2024 рік виплати для родин загиблих в Україні військовослужбовців із розрахунку на приблизно 100 тисяч осіб. Це випливає із підрахунків видання «Можем объяснить», яке вивчило проєкт федерального бюджету на 2024–2026 роки.

Як зазначає видання, окрім одноразових страхових виплат за загиблого, родичі отримують ще й щомісячну компенсацію. Цього року вона становить 21922,12 рубля. Компенсація виплачується із Соціального Фонду Росії. На підтримку сімей тих, хто отримав поранення та інвалідність, а також компенсації загиблим, у проєкті бюджету виділено понад 16 мільярдів рублів, з них понад 5,2 мільярда – на щомісячні виплати за загиблих військовослужбовців. Це означає, що бюджет передбачає кошти на виплати за приблизно 240 тисяч осіб.

До цього числа входять і ті військовослужбовці, які загинули на інших війнах або під час виконання службових обовʼязків. Видання зазначає, що в бюджеті 2024 року на ці цілі виділено на 2,2 мільярда рублів більше, ніж в ухваленому до війни в Україні бюджеті на 2022 рік. Цієї різниці має вистачити на виплати родичам понад 102 тисяч осіб. Як зазначає «Можем объяснить», ця цифра може не відображати сумарні втрати російської армії на цей момент, а бути прогнозною на 2024 рік.

Міністерство оборони РФ уже понад рік не наводить даних про втрати російських військових в Україні. Видання «Медіазона» та Бі-Бі-Сі за відкритими джерелами змогли встановити імена понад 33 тисяч військовослужбовців, які загинули з початку широкомасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Імовірно, реальні втрати вищі, оскільки не про всіх загиблих є інформація у відкритих джерелах.

Як зазначає Можем объяснить», родичі загиблих мають право також на одноразові компенсації на суму кілька мільйонів рублів – тобто за 100 тисяч загиблих російська влада повинна буде виплатити, включно з виплатами пораненим, понад 1 трильйон рублів.