Зеленський: тренування українських пілотів на F-16 поки що є «мінімальними»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тренування українських пілотів на F-16 поки що є «мінімальними», а всіх пілотів відправити на навчання неможливо.

«Тренувальні місії розпочалися. Вони поки що, на мою думку, мінімальні. Ми хочемо це прискорити, збільшити. Для цього потрібні пілоти. Це складно, бо ми у війні. Це означає, що наші пілоти зараз воюють. І це означає, що ви маєте взяти частину, відірвати цю частину пілотів і відправити навчатися на літаках іншого класу. Тому цей баланс військові повинні менеджерити спеціально, щоб не втратити той флот, який у нас є», – сказав він під час інтерв’ю африканським журналістам.

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Він додав, що Росія має «повну перевагу в небі», але українська авіація є «хоч якимось стримувальним фактором».



«У нас дуже професійні хлопці, які з початку війни знищили дуже багато російських літаків. Тобто всіх відправити неможливо», – зазначив президент.

У перші дні повномасштабного вторгнення російська авіація залітала в повітряний простір України. Проте отримавши відсіч, припинила. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що приблизно з кінця весни 2022 року російські літаки, залучені до війни, не залітають у повітряний простір України, що контролюється українською армією. Проте російська авіація продовжує діяти на окупованих територіях.

У Румунії, на авіабазі Фетешті приблизно за 150 кілометрів від Бухареста, 13 листопада відкрився тренувальний центр для пілотів винищувальної авіації. На ньому військові навчатимуться пілотування американськими винищувачами F-16. Підготовку на базі проходитимуть, зокрема, і українські пілоти.