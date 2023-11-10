Ігнат: навчання на F-16 йде за планом, деякі українські пілоти вже проходять «підготовку в небі»

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що процес навчання українських льотчиків на F-16 йде за планом, деякі пілоти вже проходять «підготовку в небі».

«Просувається (навчання), згідно з планом. Мало інформації. Процес пішов – Це найголовніше. Партнери не надто хочуть деталізувати процес проходження навчання. Але те, що пілоти вже навчаються на F-16 в повітрі безпосередньо. Не усі, звичайно. Окремі пілоти вже проходять підготовку в небі з інструктором на бойових літаках. Тому все йде згідно з планом. Наше завдання – дочекатися, тримати країну, тримати наше небо тут всередині», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, Україна робить своє «домашнє завдання» для прийому F-16 на українських аеродромах.

«Льотчики навчаються. Процес йде так, як було заплановано», – додав Ігнат.