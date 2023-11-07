Нідерландські F-16 прямують до навчального центру в Румунії для вишколу українських пілотів

П’ять нідерландських винищувачів F-16 прямують до навчального центру у Румунії для участі у вишколі румунських та українських пілотів, повідомила у вівторок пресслужба Міністерства оборони Нідерландів.

Повідомляється, що саме Нідерланди виступили з ініціативою створення навчального центру і передачі для нього від 12 до 18 F-16. Винищувачі залишаються власністю Нідерландів, вказує відомство.

«Разом з Данією та за підтримки Сполучених Штатів Нідерланди відповідають за координацію європейських зусиль з надання F-16 для України. Раніше було оголошено, що компанія Lockheed Martin забезпечить навчання та обслуговування літаків», – йдеться в повідомленні.

У Міноборони Нідерландів пояснили, що спочатку навчальний центр у Румунії використає літак для курсів підвищення кваліфікації найнятих інструкторів F-16. Далі буде підготовка пілотів. Польоти здійснюватимуться лише в повітряному просторі НАТО.

Данія та Нідерланди стали першими країнами, які пообіцяли передати Україні винищувачі F-16, але це станеться після завершення навчання українських пілотів. Також про це оголосили Норвегія та Бельгія.

Союзники України по НАТО, включно зі США, заявили, що навчатимуть українських пілотів керувати винищувачами.