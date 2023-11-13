У Румунії відкрився центр підготовки пілотів F-16

У Румунії, на авіабазі Фетешті приблизно за 150 кілометрів від Бухареста, 13 листопада відкрився тренувальний центр для пілотів винищувальної авіації. На ньому військові навчатимуться пілотування американськими винищувачами F-16. Підготовку на базі проходитимуть, зокрема, і українські пілоти, передає румунська служба Радіо Свобода.

У церемонії відкриття взяли участь міністр оборони Румунії Ангел Тилвар та його колега з Нідерландів Кайса Оллонгрен. Центр тренування будуть використовувати румунські військові, військові інших країн НАТО та України. Навчання з нуля займатиме близько пів року, вже підготовлені пілоти F-16 проходитимуть на базі підвищення кваліфікації.

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Минулого тижня речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що в Румунії триває підготовка необхідної інфраструктури для навчання українських пілотів на літаках F-16.

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Бухаресту в жовтні Зеленський заявив, що він та прем’єр-міністр Румунії Клаус Йоганніс обговорили можливості прискорення процесу навчання українських льотчиків.

Навчання українських пілотів раніше вже почали Сполучені Штати та Данія. Данія повідомила про це у серпні, США – наприкінці жовтня. Тиждень тому перші п’ять літаків для навчання, зокрема й українських пілотів, надали Нідерланди. Інструктори надав виробник F-16 – корпорація «Локхід Мартін».