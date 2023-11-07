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У Румунії готують інфраструктуру для навчання українських пілотів на F-16 – Ігнат

Юрій Ігнат відзначив, що Україна, яка є майбутнім членом Альянсу, також «повинна буде створювати навчальні центри для пілотів на своїй території».
Юрій Ігнат відзначив, що Україна, яка є майбутнім членом Альянсу, також «повинна буде створювати навчальні центри для пілотів на своїй території».

У Румунії триває підготовка необхідної інфраструктури для навчання українських пілотів на літаках F-16, зазначив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Формується центр підготовки пілотів у Румунії. Для того, щоб він формувався, потрібно забезпечити базу, забезпечити її авіаційними симуляторами, авіаційними тренажерами, а також навчально-бойовими літаками F-16, тобто двомісними, які будуть складовою цього центру. Партнери послідовні і забезпечують цю країну цими засобами, формують всю необхідну інфраструктуру», – повідомив Ігнат.

Речник каже, що Україна, яка є майбутнім членом Альянсу, також «повинна буде створювати навчальні центри для пілотів на своїй території».

«В Україні теж очевидно будуть створені такі центри, можливо не один, а декілька таких центрів, де будуть навчатись. Те, що вже надають літаки, тому що вінцем навчання є пілотування і для цього, щоб опанувати винищувач потрібні польоти з інструктором. Зараз партнери уже починають постачання цих літаків, для того, щоб українські військові, які навчаються і в США, і в Європі могли через деякий час навчатися і там (в Румунії – ред.)», – наголосив Ігнат.

Він також зауважив, по процес навчання та підготовки пілотів триває постійно.

«Процес цей невпинний. Льотчики навчаються постійно, немає такого, що відучились 5 років і навчання закінчилось. Цей процес триває щодня, навіть у мирний час льотні зміни тривають практично п’ять разів на тиждень. Нам в Україні теж потрібно буде розвивати цей напрямок на новий тип літака», – наголосив речник.

Данія та Нідерланди стали першими країнами, які пообіцяли передати Україні винищувачі F-16, але це станеться після завершення навчання українських пілотів. Також про це оголосили Норвегія та Бельгія.

Союзники України по НАТО, включно зі США, заявили, що навчатимуть українських пілотів керувати винищувачами.

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