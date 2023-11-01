Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

Авдіївка: бої, штурми, евакуація. ЗСУ стримують армію РФ, Шойгу планує атаки на F-16?

  • Бої за Авдіївку стали одними з найкривавіших від початку повномасштабного вторгнення в Україну, пише NYT. За тижні боїв російська армія не змогла здійснити швидкий прорив, якого прагнула. За даними Інституту вивчення війни, натомість за цей час війська РФ втратили сотні осіб і сотні одиниць бронетехніки. Російська сторона даних про втрати не надає. Як ЗСУ відбивали перші штурми армії РФ на Авдіївському напрямку: репортаж кореспондентів Радіо Свобода. Як працює Авдіївці екіпаж «Білі янголи», який допомагає з евакуацією місцевим жителям: розповідь учасника.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:

  • Речник сухопутний військ Володимир Фітьо каже, що Росія хоче повторно окупувати Куп’янськ. Цей напрямок – один із найгарячіших. Тим часом ISW пишуть: ЗСУ намагалися прорвати оборону армії РФ на лівому березі Херсонщини. Огляд ситуації на фронті.
  • СБУ та Нацполіція проводять обшуки в організації «Аллатра». Про це зранку повідомили одразу кілька медіа, посилаючись на джерела в силових органах. Кілька тижнів тому депутатка Інна Совсун повідомила, що написала заяву в СБУ через небезпеки і прокремлівські наративи цієї організації. Наскільки небезпечна діяльність організації? У чому підозрюють її учасників? Чи можна цю організацію вважати релігійною? Деталі.

Форум

ВИБІР ЧИТАЧІВ

1

У оборонному комітеті ВР висловились про можливе звільнення «міністра та генерала», відповідального за контрнаступ 118585 views

2

«Компенсації» за допомогу Ізраїлю та Україні загрожують національній безпеці США – Білий дім 26114 views

3

ФСБ заявляє про затримання підозрюваного в замаху на Царьова 14930 views

4

Делегація Ізраїлю в ООН надягла жовті зірки з написом «Ніколи більше» 11680 views

5

Уночі сили ППО відбили повітряну атаку на Хмельниччині – голова ОВА 9230 views

6

«Припиніть вогонь» – протестувальники перервали слухання в Конгресі США щодо військової допомоги 6657 views

7

У МЗС відреагували на звинувачення РФ щодо причетності України до подій в Махачкалі 5432 views

8

У Єврокомісії прокоментували відсутність делегації Китаю на саміті на Мальті 4717 views

9

Дробович назвав причини, чому Національне військове кладовище не можна будувати у Биківні 4505 views

10

Зранку сили РФ вдарили по Миколаївщині, двоє поранених – Кім 4088 views

ФОТО ТА ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG