Авдіївка: бої, штурми, евакуація. ЗСУ стримують армію РФ, Шойгу планує атаки на F-16?

Відновлення Ірпеня: як відбудовують місто після російської окупації (фоторепортаж)

Десятки працівників у місті Ірпені продовжують відновлювати дороги та будинки, які були зруйновані після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Велика частина міста, що поблизу столиці Києва, була знищена під час окупації. Ірпінь звільнили від окупантів 28 березня 2022 року.