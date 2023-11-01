Авдіївка: бої, штурми, евакуація. ЗСУ стримують армію РФ, Шойгу планує атаки на F-16?

- Бої за Авдіївку стали одними з найкривавіших від початку повномасштабного вторгнення в Україну, пише NYT. За тижні боїв російська армія не змогла здійснити швидкий прорив, якого прагнула. За даними Інституту вивчення війни, натомість за цей час війська РФ втратили сотні осіб і сотні одиниць бронетехніки. Російська сторона даних про втрати не надає. Як ЗСУ відбивали перші штурми армії РФ на Авдіївському напрямку: репортаж кореспондентів Радіо Свобода. Як працює Авдіївці екіпаж «Білі янголи», який допомагає з евакуацією місцевим жителям: розповідь учасника.
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- Речник сухопутний військ Володимир Фітьо каже, що Росія хоче повторно окупувати Куп’янськ. Цей напрямок – один із найгарячіших. Тим часом ISW пишуть: ЗСУ намагалися прорвати оборону армії РФ на лівому березі Херсонщини. Огляд ситуації на фронті.
- СБУ та Нацполіція проводять обшуки в організації «Аллатра». Про це зранку повідомили одразу кілька медіа, посилаючись на джерела в силових органах. Кілька тижнів тому депутатка Інна Совсун повідомила, що написала заяву в СБУ через небезпеки і прокремлівські наративи цієї організації. Наскільки небезпечна діяльність організації? У чому підозрюють її учасників? Чи можна цю організацію вважати релігійною? Деталі.
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