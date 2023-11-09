Парламент Болгарії схвалив придбання у США 183 бойових броньованих машин

Парламент Болгарії у четвер схвалив закупівлю бойових броньованих машин Stryker та іншого озброєння у США на суму близько півтора мільярда доларів. Як передає агенція Reuters, рішення підтримали 134 болгарські законодавці.

У вересні Державний департамент США схвалив можливий продаж автомобілів Stryker Болгарії.

Stryker – сімейство восьмиколісних броньованих бойових машин, які виробляються компанією General Dynamic Land Systems у Канаді для армії США. У різних конфігураціях машина може перевозити піхоту та використовувати на своїй базі різну зброю, техніку й електроніку.

Загалом сім країн експлуатують машини на базі Stryker, включаючи США та Україну, яка з початку вторгнення РФ отримала 189 таких одиниць.

Болгарія після повномасштабного вторгнення РФ в Україну активізувала зусилля щодо заміни своїх застарілих зразків зброї – сучасними. Зокрема, нові американські винищувачі F-16 мають замінити застарілі МіГ-29 радянських часів.