Із чим повернулася делегація Єрмака із США: деталі

Під час робочого візиту до США української делегації перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з представниками американської влади, американських експертних кіл і лідерами думок. Які підсумки візиту?

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування , щоб уникнути закриття роботи американського уряду. Документ не передбачає додаткової допомоги для Ізраїлю чи України. Двоетапний план, який пропонується законопроєктом, продовжить фінансування до 19 січня для пріоритетних сфер. Решта буде фінансуватися до 2 лютого.

, щоб уникнути закриття роботи американського уряду. Документ не передбачає додаткової допомоги для Ізраїлю чи України. Двоетапний план, який пропонується законопроєктом, продовжить фінансування до 19 січня для пріоритетних сфер. Решта буде фінансуватися до 2 лютого. США перебувають у «критичній точці» щодо допомоги Україні, заявив речник Державного департаменту Метью Міллер . «Ми перебуваємо у критичній точці щодо допомоги Україні. Пентагон публічно заявив, що вони вичерпали десь близько 95% своїх коштів для надання допомоги Україні.

речник Державного департаменту . «Ми перебуваємо у критичній точці щодо допомоги Україні. Пентагон публічно заявив, що вони вичерпали десь близько 95% своїх коштів для надання допомоги Україні. У Держдепі США вважають, що Палаті представників США потрібно терміново схвалити додаткові запити на фінансування для України та Ізраїлю.

Українська делегації на чолі з першою віцепремʼєркою України та міністеркою економіки Юлією Свириденко та керівником офісу президента Андрій Єрмак здійснили дводенний візит до Вашингтона з метою переконати урядовців та експертну спільноту США надати Україні допомогу, необхідну для продовження відсічі російської широкомасштабної агресії.

Української урядової делегації заявили про свої оптимістичні очікування щодо розв'язання проблеми з наданням Україні військової допомоги, яку все ще не схвалив американський Конгрес, повідомляє українська служба «Голос Америки».

14 листопада українські посадовці зустрічалися з американськими конгресменами та сенаторами, щоб переконати їх якнайшвидше проголосувати за додатковий пакет допомоги для України.

Очільник ОП Андрій Єрмак зазначив, що незважаючи на певні труднощі і тих американських посадовців, які категорично проти підтримки, дружні до України законодавці роблять усе, щоб проголосувати за додаткову допомогу.

Нас підтримують і в нас вірять

«Всі це розуміють, що це дуже важливо, що ця допомога нам вкрай потрібна, щоб продовжувати нашу боротьбу. Ми маємо мотивацію та все для того, щоб отримавши цю допомогу, продовжувати наші зусилля, і наша ціль – перемога. В цьому нас підтримують і в нас вірять. Повертаємось із гарним відчуттям і важливо, щоб кожен такий візит закінчувався результатами для нашої перемоги», – зазначив керівник офісу президента України після зустрічі.

Перша віцепремʼєрка України та міністерка економіки Юлія Свириденко наголосила, що, на її думку, делегації вдалося переконати партнерів допомагати економіці країні. За її словами, вони бачать перспективи для української економіки, вірять у те, що Україна може побудувати сильні інституції та сильну економіку.

«Всі розуміють, що у нас екзистенційна війна. У Росії є варіант не послати армію, партнери можуть допомагати чи не допомагати, а у нас є лише єдиний шлях – воювати. Ми віримо у перемогу. Мені здається, що ми переконали в цьому наших партнерів ще раз», – заявила вона.

Із якими представниками влади зустрічалися

Українські посадовці провели зустрічі із радником з нацбезпеки США Джейком Салліваном, радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу, зовнішньополітичним радником канцлера Німеччини Єнсом Пльотнером та радником президента Франції з питань зовнішньої політики Еммануелем Бонном.

Серед іншого сторони обговорювали укладення двосторонніх угод про безпекові гарантії в межах Спільної декларації про підтримку України, ухваленої країнами G7 у Вільнюсі.

Очільник ОП України Андрій Єрмак зустрівся із державним секретарем Ентоні Блінкеном. Як повідомляє Держдеп, «обговорили останні події на полі бою в Україні та підготовку до зими, включно з поточним забезпеченням додаткових засобів ППО та зміцненням критичної інфраструктури України у протистоянні російським ракетним і безпілотним атакам».

Українська делегація обговорила також з американськими колегами укладення двосторонньої угоди між Україною та США про безпекові гарантії на виконання спільної декларації G7 про підтримку України, яку лідери семи країн підписали у Вільнюсі 12 липня. Також розглянули питання санкцій щодо РФ та механізм спрямування заморожених російських активів на відбудову України.

Зустрічі із провідними експертами

На зустрічі із представниками провідних американських експертних кіл і лідерами думок, зокрема Atlantic Council, Інституту Брукінгсама, Гудзоновського інституту, Андрій Єрмак зазначив, що агресія Росії проти України активізувала й об'єднала усі автократичні сили, цьому можна протиставити лише єдність демократичних сил.

Їхня мета – хаос і послідовне послаблення демократій»

«Автократії вже об’єднались і почали неоголошену світову війну. Росія, Іран та Північна Корея свідомо підтримали «Хамас», щоб запалити Близький Схід. Їхня мета – хаос і послідовне послаблення демократій», – сказав керівник Офісу президента України.

А відтак, єдність як усередині країн, так і поміж союзників: США, ЄС, Україною – це найголовніше для протидії автократіям і зменшенні ризиків світового конфлікту.

Андрій Єрмак наголосив на важливості вчасної передачі Україні озброєнь для забезпечення належної роботи систем ППО з метою захисту населення від терористичних ракетних ударів Росії, і усього необхідного для продовження Україною звільнення окупованих російської армією територій.

Водночас, повідомляють в Офісі президента України, під час обговорень Єрмак наголосив, що об’єднанню та зміцненню демократичного світу сприятиме вступ України в НАТО, надання безпекових гарантій, а також набуття членства у Європейському Союзі, заради чого в нашій країні навіть під час війни проводяться важливі реформи.

На зустрічі також було порушено питання щодо спрямування заморожених російських активів на потреби України.

«Перемога України та знищення військового потенціалу Росії означатиме руйнування планів агресорів, зменшення впливу терористів у світі. Тому допомога Україні – це не лише порятунок української нації, це захист усіх європейців та американців, захист свободи й безпеки всіх людей на планеті», – наголосив керівник ОП України.

Українська делегація наголосила, що «шлях до справедливого й тривалого миру для України та світу забезпечить імплементація ініційованої президентом Зеленським Формули миру», до роботи над планом дій щодо якої вже долучилися понад 80 країн світу.