Перемовини з партнерами, підтримка ЗСУ: Зеленський анонсував «нові міжнародні кроки» у найближчі тижні

Президент України Володимир Зеленський анонсував «нові міжнародні кроки» у найближчі тижні.

«Провів сьогодні кілька нарад і щодо наших нових міжнародних кроків, які заплановані на найближчі тижні. Перемовини з лідерами держав-партнерів, нові пакети підтримки для наших воїнів, міжнародна комунікація України. Ми можемо й мусимо забезпечити абсолютно чіткий результат: хоч би яким був інформаційний порядок денний світу, наші партнери мають нас розуміти й чути українців. І це буде», – заявив він у своєму вечірньому відеозверненні.

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Зеленський також повідомив про тривалу нараду з дипломатами, урядовцями, представниками Верховної Ради щодо підготовки України до політичного рішення Євроради про початок переговорів про членство України у Євросоюзі.

«Працюємо над тим, щоб отримати безумовне рішення про початок переговорів. Для України це принципово – реалізувати всі рекомендації Єврокомісії, які були надані, усі сім рекомендацій, і виконати необхідне на цьому етапі нашого шляху у Євросоюз. Успіх нашої держави й людей – економічний, соціальний, успіх у розвитку відносин України зі світом – може бути тільки як спільний успіх усієї Європи. Заради цього ми поступово посилюємо наші інституції, наші законодавчі норми», – додав президент.

На початку листопада верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що інші кризи не відвернуть увагу ЄС від України. За його словами, «Москва не повинна мати ілюзій: інші кризи не відвернуть увагу від України». Він повторив тезу, що підтримка ЄС триватиме стільки, скільки буде потрібно.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори з Україною про вступ до ЄС. Президентка комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала 90% рекомендацій, які дав ЄС, надаючи статус кандидата в червні 2022 року.

Як повідомив в ефірі Радіо Свобода (програма «Свобода. LIVE») заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, Україна планує офіційно розпочати переговори про вступ до ЄС на початку 2024 року. За його словами, всі критерії для початку переговорів українська сторона виконає до середини грудня 2023 року, коли буде засідання Європейської Ради, «щоб отримати абсолютне чисте політичне рішення про початок переговорів щодо вступу в ЄС».