В Україну прибуде місія ЄС для обговорення гарантій безпеки – Боррель

На початку грудня 2023 року в Україну прибуде делегація Європейського союзу, повідомив Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі, розповів кореспондент «Укрінформу».

За словами Високого представника ЄС, делегація представить пропозиції щодо гарантій безпеки для України, розроблені за дорученням Євроради.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори з Україною про вступ до ЄС. Президентка комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала 90% рекомендацій, які дав ЄС, надаючи статус кандидата в червні 2022 року.

Як повідомив в ефірі Радіо Свобода (програма «Свобода. LIVE») заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, Україна планує офіційно розпочати переговори про вступ до ЄС на початку 2024 року. За його словами, всі критерії для початку переговорів українська сторона виконає до середини грудня 2023 року, коли буде засідання Європейської Ради, «щоб отримати абсолютне чисте політичне рішення про початок переговорів щодо вступу в ЄС».