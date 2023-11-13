Кулеба закликав ЄС одностайно підтримати початок переговорів щодо членства для України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступив на засіданні Ради голів МЗС Європейського союзу 13 листопада, повідомляє пресслужба МЗС.

У своєму виступі Кулеба закликав посилити військову допомогу Україні, а також прискорити роботу на 12 пакетом санкцій проти Росії.

«Ми маємо завжди пам’ятати, хто є головною дійовою особою в російсько-українській війні. Чиї дії задають напрям європейської історії. Чий успіх забезпечить перемогу України та всієї Європи. Це український піхотинець. Всі роди військ важливі, але лише коли піхотинець бере чергову посадку або вступає до села, вони вважаються звільненими, і це, зрештою, змінює ситуацію на передовій, потім заголовки ЗМІ, а згодом і політичні рішення», – сказав він.

Голова МЗС назвав два напрямки допомоги українським військовим: це надання зброї та боєприпасів і моральна підтримка.

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«Завдяки позитивній рекомендації Єврокомісії українці відчули, що наша боротьба не даремна, що наші зусилля визнані. Ми розраховуємо на одностайну підтримку ваших лідерів у грудні, коли Європейська Рада зустрінеться для схвалення рішення щодо відкриття переговорів про вступ України до ЄС», – заявив він.

За словами міністра, Україна докалає «всіх зусиль» для ухвалення рішення про рамку переговорів.

Говорячи про військову підтримку, Кулеба наголосив на важливості подальшого посилення протиповітряної та протиракетної оборони та надання боєприпасів до неї.

« Ми вдячні за всю надану підтримку. Ми розраховуємо на отримання восьмого траншу в рамках фонду миру та створення спецфонду в межах Європейського фонду миру на 20 мільярдів євро для допомоги Україні. Важливо також прискорити імплементацію спільного плану ЄС з надання 1 мільйона артилерійських боєприпасів», – заявив він.

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8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори з Україною про вступ до ЄС. Президентка комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала 90% рекомендацій, які дав ЄС, надаючи статус кандидата в червні 2022 року.

Як повідомив в ефірі Радіо Свобода (програма «Свобода. LIVE») заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, Україна планує офіційно розпочати переговори про вступ до ЄС на початку 2024 року. За його словами, всі критерії для початку переговорів українська сторона виконає до середини грудня 2023 року, коли буде засідання Європейської Ради, «щоб отримати абсолютне чисте політичне рішення про початок переговорів щодо вступу в ЄС».