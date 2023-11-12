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ЄС сприймає вступ України вже як «незворотний процес» – директорка УЦЄП про підсумки візиту

Учасники акції у столиці Бельгії біля будівлі Європейської ради у час Революції гідності в Україні. Брюссель, 20 лютого 2014 року
Учасники акції у столиці Бельгії біля будівлі Європейської ради у час Революції гідності в Україні. Брюссель, 20 лютого 2014 року
Остап Яриш, Андрій Гетьман, Ганна Твердохліб, Юлія Ярмоленко, «Голос Америки»

Після візиту до Парижу та Берліну виконавча директорка Українського центру європейської політики (УЦЄП) Любов Акуленко відвідала Вашингтон, де, зокрема, розповіла в інтерв'ю «Голосу Америки», як у Франції та Німеччині сприймають рекомендацію Єврокомісії розпочати переговори про членство України в ЄС.

Виконавчий директор незалежного аналітичного центру «Український центр європейської політики» Любов Акуленко. Світлина 2019 року
Виконавчий директор незалежного аналітичного центру «Український центр європейської політики» Любов Акуленко. Світлина 2019 року

Перемовини щодо вступу до ЄС завжди є складними, а для України вступ включає не лише внутрішні «домашні завдання», але і «зовнішній фронт», зазначає директорка Українського центру європейської політики Любов Акуленко. Щодо наративів, які могли б спрацювати для ефективної комунікації України з європейськими країнами, то українська сторона покладається на істориків та філософів, каже вона.

ЄС дуже прагматичний, а Україна може стати територією інновацій

Експертка сподівається, що Україна з європейської «периферії» може стати «територією інновацій».

«Наразі ми для них периферія... Але так часто ставалося, що периферія могла ставати центром інновацій», – зауважує Любов Акуленко.

За її словами, Євросоюз прагматично ставиться до вступу України і зважає на кошти, які ЄС може витратити на євроінтеграцію України. Також є окремі країни, які не переконані в тому, що Україна взагалі має стати членом ЄС.

Єдиний рецепт, як боротися з цим, каже вона – це будувати сильні, максимально широкі коаліції з країнами-членами ЄС.

Стосовно Угорщини – треба будувати коаліцію з тими країнами, від яких Угорщина залежна
Любов Акуленко

Акуленко поділилася і роздумами щодо комунікації із такими країнами, як, наприклад, Угорщина, після заяви прем’єр-міністра Віктора Орбана про те, що він не вважає, що Євросоюз взагалі повинен починати переговори з Києвом про вступ до ЄС.

«Стосовно Угорщини, то, мені здається, що треба будувати коаліцію з тими країнами, від яких Угорщина залежна. З тим, щоб «найменший їхній рух в нашу сторону» викликав би для них дуже негативні економічні наслідки», – додала Акуленко.

Вона також розповіла, що почула у Франції побоювання, зокрема, їхніх фермерів, а також політиків. Але, каже Акуленко, склалося враження, що «вступ України до Євросоюзу – «це вже незворотній процес».

Вже питання «як», а не «якщо»

«Цього ніхто не заперечує у Франції. Там таке враження, що президента [Емманюеля] Макрона цитують всі, його улюблену фразу: «Це вже питання «як», а не питання «якщо», – каже експертка.

Крім того, каже вона, французи відкриті до більш вузьких діалогів з різними цільовими аудиторіями, щоб вивчати Україну ближче.

Для цього у делегації з України були й представники «Українського клубу аграрного бізнесу».

Президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн фотографуються з іншими офіційними особами за день до саміту Україна-ЄС. Київ, 2 лютого 2023 року
Президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн фотографуються з іншими офіційними особами за день до саміту Україна-ЄС. Київ, 2 лютого 2023 року

Для аграріїв вступ буде болісним і складним, каже експертка

«Ми спеціально беремо аграріїв, оскільки ми розуміємо, що для них вступ буде болісним і складним. Спеціально ми беремо їх з собою, щоб… їм було легше комунікувати. І це допомагає», – каже Акуленко.

Нашим завдання буде максимально все виконати за часів каденції президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн
Любов Акуленко

За її словами, французам все ще бракує інформації про Україну, але відчутним є прагнення заповнити ці прогалини. Так, паризький Інститут Шумана, що займається міжнародними відносинами, запропонував підготувати декілька публікацій для їхньої аудиторії.

Натомість Німеччина, за словами Акуленко, обізнана краще.

Вибори-2024 активізують популістів

Експертка також висловила занепокоєння європейських партнерів наближенням виборів 2024 року – президентських виборів у Сполучених Штатах, виборів до Конгресу та до Європарламенту.

Зокрема, через активізацію популістських рухів.

«Французи казали, що потенційно можуть бути проблеми, тому нашим завдання буде максимально все виконати за часів каденції президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн», – вважає Акуленко.

Президент України Володимир Зеленський і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Київ, 4 листопада 2023 року
Президент України Володимир Зеленський і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Київ, 4 листопада 2023 року

Українські та європейські лідери привітали рекомендацію Єврокомісії розпочати процес переговорів про вступ України до ЄС.

Верховний представник ЄС із закордонної політики Жозеп Боррель зазначив: «Україна належить до нашої європейської родини. Це вже факт. Сьогодні Україна робить ще один ключовий крок на своєму шляху до ЄС».

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