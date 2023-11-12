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«Орбан – не герой мого роману»: як угорці Закарпаття сприймають політику Будапешта під час війни в Україні

«Орбан – не герой мого роману»: як угорці Закарпаття сприймають політику Будапешта під час війни в Україні
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«Орбан – не герой мого роману»: як угорці Закарпаття сприймають політику Будапешта під час війни в Україні

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Головним подразником у відносинах Угорщини з Україною є угорська громада на Закарпатті, права якої, як каже Будапешт, ніби порушуються. Зокрема йдеться про Закон про освіту, згідно з яким, в угорських школах України після 5-го класу всі предмети мають викладатись українською, а угорська мова стає лише окремим предметом.

Угорська громада на Закарпатті нараховувала 150 тисяч осіб, а нині – близько 100 тисяч через еміграцію. Що українські угорці думають про прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та його проросійську політику? Спеціальний репортаж телеканалу «Настоящее время» (створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»).

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