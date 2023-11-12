«Орбан – не герой мого роману»: як угорці Закарпаття сприймають політику Будапешта під час війни в Україні

Головним подразником у відносинах Угорщини з Україною є угорська громада на Закарпатті, права якої, як каже Будапешт, ніби порушуються. Зокрема йдеться про Закон про освіту, згідно з яким, в угорських школах України після 5-го класу всі предмети мають викладатись українською, а угорська мова стає лише окремим предметом.