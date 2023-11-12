Угорська громада на Закарпатті нараховувала 150 тисяч осіб, а нині – близько 100 тисяч через еміграцію. Що українські угорці думають про прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та його проросійську політику? Спеціальний репортаж телеканалу «Настоящее время» (створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»).
«Орбан – не герой мого роману»: як угорці Закарпаття сприймають політику Будапешта під час війни в Україні
Головним подразником у відносинах Угорщини з Україною є угорська громада на Закарпатті, права якої, як каже Будапешт, ніби порушуються. Зокрема йдеться про Закон про освіту, згідно з яким, в угорських школах України після 5-го класу всі предмети мають викладатись українською, а угорська мова стає лише окремим предметом.