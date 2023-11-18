Орбана переобрали головою правлячої партії Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 18 листопада був переобраний головою правлячої в Угорщині партії «Фідес» під час 30-го з'їзду партії, повідомляє Dimsum Daily.

Орбан заявив про «важливість захисту національних інтересів і застеріг від потенційних загроз, таких як зростання міграції, суспільні заворушення та ідеологічний вплив на освіту».

Раніше Орбан обіймав посаду очільника партії «Фідес» з 1993 по 2000 роки, та з 2003 року.

Угорщина має суперечки з ЄС через ймовірні порушення стандартів верховенства права та прав людини, що призвело до затримки мільярдів євро коштів від ЄС.



Орбан заперечив, що протидія Угорщини переговорам про членство України в ЄС пов’язана з цими коштами, і намагався розвіяти підозри, що його уряд використовує свій голос щодо України, щоб чинити тиск на ЄС.



Він додав, що його уряд «не прийме» тиск з боку ЄС щодо підтримки заявки України на членство в обмін на виділення коштів.