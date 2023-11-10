Дипломати в Брюсселі скаржаться на постійну зміну вимог Угорщини до України

Дипломати Євросоюзу в Брюсселі висловлюють роздратування постійною зміною вимог від Угорщини у питаннях, які стосуються України. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Угорська позиція – це як ця російська матрьошка. Коли ви відкриваєте одну ляльку, всередині ще одна, а там ще інша, і так без кінця», – сказав один із високопоставлених дипломатів у ЄС, обізнаний із ситуацією та не уповноважений давати коментарі журналістам.

Таке порівняння дипломат вжив, розповідаючи про численні розмови щодо розблокування траншу на 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру на допомогу зброєю Україні. Міністри оборони країн-членів ЄС будуть вчергове намагатися розблокувати його під час зустрічі в Брюсселі 14 листопада.

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«Чесно кажучи, я б не наважився передбачити, що під час цього засідання у вівторок відбудеться прорив. Ми знаємо, що банк виключено зі списку – таким було бажання Угорщини з самого початку. Але все-таки якось угорці не вважають за потрібне остаточно зняти ту блокаду, яку вони встановили щодо цього дуже важливого траншу», – сказав дипломат, маючи на увазі внесений у травні 2023 Україною до переліку міжнародних спонсорів війни OTP Bank.

У вересні Україна виключила банк з «чорного списку» компаній, які продовжують працювати в Росії, але Будапешт став вимагати юридичних гарантій, що це рішення постійне і банк не повернуть до цього переліку в майбутньому.

Інший дипломат, розповідаючи про підготовку до грудневого саміту лідерів 27 країн-членів Євросоюзу, на якому планують ухвалити рішення щодо початку переговорів про членство в ЄС з Україною, зауважив, що у питанні членства у ЄС Угорщина висуває вимоги щодо змін освітніх законів для національних меншин в Україні.

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Схвалити закон, який врахує останні рекомендації Венеціанської комісії від червня і жовтня 2023 року, пов’язані із національними меншинами та вимогами щодо державної мови у медіа та освіті – одна з рекомендацій, яку Єврокомісія включила до свого звіту щодо готовності України почати переговори про вступ.

«Їхня офіційна позиція, принаймні, на даному етапі: якщо не буде певного прогресу, як вони це назвали, у питанні меншин до середини грудня, тоді вони не будуть готові виконувати рекомендації Єврокомісії щодо початку переговорів про вступ наступної весни», – сказав дипломат і підкреслив, що вимогу розблокувати кошти з європейських фондів під час таких дискусій Угорщина не висуває.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв’ю державному радіо також заперечив, що протидія Угорщини переговорам про членство України в ЄС пов’язана з європейськими коштами, і вчергове заявив, що не підтримує початок переговорів з огляду на війну в Україні.

Раніше Віктор Орбан обґрунтовував свій спротив членству України невизначеністю кордонів та кількості населення країни, а також браком розуміння, зокрема, як будуть перерозподілені кошти Євросоюзу у зв’язку з приєднанням такої великої держави та як це вплине на європейських фермерів.