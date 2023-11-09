Туреччина каже, що ЄС «несправедливий і упереджений» щодо її заявки на членство

Міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що річна доповідь Європейської комісії щодо заявки Туреччини на членство в ЄС, яка давно відкладається, є «несправедливою та упередженою».



«Ми категорично відкидаємо необґрунтовані претензії та несправедливу критику, зокрема щодо політичних критеріїв і розділу про судоустрій та основні права», – йдеться в заяві міністерства.



Анкара каже, що несправедливі звинувачення проти Туреччини щодо різних питань фундаментальних прав – питань, які викликають суперечки навіть між державами-членами – підкреслюють «нещирість цього підходу та явні подвійні стандарти».



У доповіді виконавчої влади Європейського Союзу від 8 листопада критикується «серйозний відступ Туреччини» щодо демократичних стандартів, верховенства права, прав людини та незалежності судової системи.



Заявка Туреччини на вступ до ЄС була заморожена протягом багатьох років після початку переговорів про членство в 2005 році.